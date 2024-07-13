Суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты Эквадора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, зона, тюрьма, место заключения, сизо1
Выновных отправят в тюрьму на 34 года и восемь месяцев Фото:

Уголовный суд Эквадора вынес приговор в отношении подстрекателя к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Основной обвиняемый, Карлос Эдвин А. Л., приговорен к 34 годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщила прокуратура страны.

«На основании доказательств, представленных прокуратурой Эквадора, суд единогласно признал вину Карлоса Эдвина А. Л. как подстрекателя к убийству Фернандо Вильявисенсио с отягчающими обстоятельствами и приговорил его к наказанию в виде 34 лет и восьми месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Х. Такое же наказание назначили Лауре Дайянаре К.В., которая была признана соучастницей убийства.

Прокуратура Эквадора также сообщила, что четверо пособников, двое мужчин и две женщины, были признаны виновными. Они приговорены к 12 годам тюремного заключения каждый, а также к крупным денежным штрафам.

В прошлом году в ходе избирательной кампании в Эквадоре были убиты Фернандо Вильявисенсьо, кандидат в президенты от политического движения «Строй» (Construye), а также Педро Брионес, лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас. Вильявисенсио был застрелен в августе сразу после встречи со своими сторонниками. Спустя два месяца в тюрьмах Эквадора были убиты семь обвиняемых по этому делу, включая шестерых граждан Колумбии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уголовный суд Эквадора вынес приговор в отношении подстрекателя к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Основной обвиняемый, Карлос Эдвин А. Л., приговорен к 34 годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщила прокуратура страны. «На основании доказательств, представленных прокуратурой Эквадора, суд единогласно признал вину Карлоса Эдвина А. Л. как подстрекателя к убийству Фернандо Вильявисенсио с отягчающими обстоятельствами и приговорил его к наказанию в виде 34 лет и восьми месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Х. Такое же наказание назначили Лауре Дайянаре К.В., которая была признана соучастницей убийства. Прокуратура Эквадора также сообщила, что четверо пособников, двое мужчин и две женщины, были признаны виновными. Они приговорены к 12 годам тюремного заключения каждый, а также к крупным денежным штрафам. В прошлом году в ходе избирательной кампании в Эквадоре были убиты Фернандо Вильявисенсьо, кандидат в президенты от политического движения «Строй» (Construye), а также Педро Брионес, лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас. Вильявисенсио был застрелен в августе сразу после встречи со своими сторонниками. Спустя два месяца в тюрьмах Эквадора были убиты семь обвиняемых по этому делу, включая шестерых граждан Колумбии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...