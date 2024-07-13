Суд вынес приговор соучастникам убийства кандидата в президенты Эквадора

13 июля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Выновных отправят в тюрьму на 34 года и восемь месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уголовный суд Эквадора вынес приговор в отношении подстрекателя к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Основной обвиняемый, Карлос Эдвин А. Л., приговорен к 34 годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщила прокуратура страны. «На основании доказательств, представленных прокуратурой Эквадора, суд единогласно признал вину Карлоса Эдвина А. Л. как подстрекателя к убийству Фернандо Вильявисенсио с отягчающими обстоятельствами и приговорил его к наказанию в виде 34 лет и восьми месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Х. Такое же наказание назначили Лауре Дайянаре К.В., которая была признана соучастницей убийства. Прокуратура Эквадора также сообщила, что четверо пособников, двое мужчин и две женщины, были признаны виновными. Они приговорены к 12 годам тюремного заключения каждый, а также к крупным денежным штрафам. В прошлом году в ходе избирательной кампании в Эквадоре были убиты Фернандо Вильявисенсьо, кандидат в президенты от политического движения «Строй» (Construye), а также Педро Брионес, лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас. Вильявисенсио был застрелен в августе сразу после встречи со своими сторонниками. Спустя два месяца в тюрьмах Эквадора были убиты семь обвиняемых по этому делу, включая шестерых граждан Колумбии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовный суд Эквадора вынес приговор в отношении подстрекателя к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Основной обвиняемый, Карлос Эдвин А. Л., приговорен к 34 годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщила прокуратура страны. «На основании доказательств, представленных прокуратурой Эквадора, суд единогласно признал вину Карлоса Эдвина А. Л. как подстрекателя к убийству Фернандо Вильявисенсио с отягчающими обстоятельствами и приговорил его к наказанию в виде 34 лет и восьми месяцев лишения свободы», — говорится в сообщении в блоге прокуратуры в Х. Такое же наказание назначили Лауре Дайянаре К.В., которая была признана соучастницей убийства. Прокуратура Эквадора также сообщила, что четверо пособников, двое мужчин и две женщины, были признаны виновными. Они приговорены к 12 годам тюремного заключения каждый, а также к крупным денежным штрафам. В прошлом году в ходе избирательной кампании в Эквадоре были убиты Фернандо Вильявисенсьо, кандидат в президенты от политического движения «Строй» (Construye), а также Педро Брионес, лидер политического движения «Гражданская революция» в эквадорской провинции Эсмеральдас. Вильявисенсио был застрелен в августе сразу после встречи со своими сторонниками. Спустя два месяца в тюрьмах Эквадора были убиты семь обвиняемых по этому делу, включая шестерых граждан Колумбии.