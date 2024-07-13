Российский бизнесмен из дела о взятках в Минобороны скончался в СИЗО

Член СПЧ Меркачева рассказала о смерти в СИЗО бизнесмена Котельникова

13 июля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Игорь Котельников умер в СИЗО, заявила Ева Меркачева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнесмен Игорь Котельников, который обвиняется в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ, скончался в СИЗО. Об этом заявила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. «Котельников скончался еще в понедельник, 8 июля. Около 11 часов ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. Спасти его не удалась — 52-летний мужчина умер, у него остановилось сердце», — написала Ева Меркачева в статье для МК.RU . Она добавила, что в помещения в этом СИЗО маленькие. Летом там крайне жарко, а зимой — холодно. По ее словам, это не первый случай смерти в изоляторе. Следствие считает, что Котельников за «откаты» организовывал выгодные контракты с военным ведомством для предпринимателей. Официальной информации по поводу его смерти нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен Игорь Котельников, который обвиняется в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ, скончался в СИЗО. Об этом заявила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. «Котельников скончался еще в понедельник, 8 июля. Около 11 часов ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. Спасти его не удалась — 52-летний мужчина умер, у него остановилось сердце», — написала Ева Меркачева в статье для МК.RU. Она добавила, что в помещения в этом СИЗО маленькие. Летом там крайне жарко, а зимой — холодно. По ее словам, это не первый случай смерти в изоляторе. Следствие считает, что Котельников за «откаты» организовывал выгодные контракты с военным ведомством для предпринимателей. Официальной информации по поводу его смерти нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.