Российский бизнесмен из дела о взятках в Минобороны скончался в СИЗО

Член СПЧ Меркачева рассказала о смерти в СИЗО бизнесмена Котельникова
© Служба новостей «URA.RU»
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ОВД Гольяново. Москва, сизо, колючая проволока, колония, заключение, тюрьма, ИК
Игорь Котельников умер в СИЗО, заявила Ева Меркачева Фото:

Бизнесмен Игорь Котельников, который обвиняется в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ, скончался в СИЗО. Об этом заявила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева.

«Котельников скончался еще в понедельник, 8 июля. Около 11 часов ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. Спасти его не удалась — 52-летний мужчина умер, у него остановилось сердце», — написала Ева Меркачева в статье для МК.RU. Она добавила, что в помещения в этом СИЗО маленькие. Летом там крайне жарко, а зимой — холодно. По ее словам, это не первый случай смерти в изоляторе.

Следствие считает, что Котельников за «откаты» организовывал выгодные контракты с военным ведомством для предпринимателей. Официальной информации по поводу его смерти нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.

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Бизнесмен Игорь Котельников, который обвиняется в даче взяток сотрудникам Минобороны РФ, скончался в СИЗО. Об этом заявила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. «Котельников скончался еще в понедельник, 8 июля. Около 11 часов ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5. Спасти его не удалась — 52-летний мужчина умер, у него остановилось сердце», — написала Ева Меркачева в статье для МК.RU. Она добавила, что в помещения в этом СИЗО маленькие. Летом там крайне жарко, а зимой — холодно. По ее словам, это не первый случай смерти в изоляторе. Следствие считает, что Котельников за «откаты» организовывал выгодные контракты с военным ведомством для предпринимателей. Официальной информации по поводу его смерти нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН России по Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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