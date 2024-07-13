В СИЗО умер фигурант дела о взятках экс-замглавы Шойгу: что о нем известно

Меркачева: бизнесмен Котельников скончался в московском СИЗО

13 июля 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

В столичном СИЗО скончался фигурант по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке В понедельник, 8 июля, в московском СИЗО скончался фигурант по делу о взятках экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова 52-летний Игорь Котельников. По версии следствия, он был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям. Однако виновным на момент смерти фигурант еще не был признан. О том, кто такой Игорь Котельников и что о нем известно, — в материале URA.RU. Кто такой Игорь Котельников Игорь Котельников — крупный бизнесмен, которому принадлежало ООО «ТП Логистик». Годовая выручка этой организации составляет 598 миллионов рублей. В ее состав входит ООО «Эксист» с выручкой 107 миллионов рублей. Бизнесмен был женат, у него осталось трое уже взрослых детей. Как Котельников связан с делом экс-зама Шойгу Тимура Иванова Бизнесмен Котельников обвинялся в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны. По версии следствия, он был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям, которые сотрудничали с военным ведомством. О задержании самого заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стало известно в апреле 2024 года. Следственный комитет сообщил, что мужчина подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Общая сумма взятки, вменяемой Иванову, составила 1,185 миллиарда рублей. Что случилось с Котельниковым, как он умер Игорь Котельников умер 8 июля. Примерно в 11 часов ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе №5 столичного СИЗО 4. Спасти мужчину не удалось — в возрасте 52 лет у него остановилось сердце. Информацию о смерти Котельникова подтвердила член СПЧ Ева Меркачева. Она же рассказала, что Котельников был фигурантом дела Иванова. В корпусе СИЗО, где скончался Котельников, расположено наибольшее количество карцеров. Так, в один из коридоров входит более 30 карцерных помещений. Эти камеры слишком маленькие и часто забиты людьми. Летом в них слишком жарко, а зимой очень холодно. При этом некоторые заключенные сидят в карцерах постоянно. Смерть бизнесмена Игоря Котельникова — не первый случай. В этих карцерах уже умирали люди, некоторые совершали самоубийство из-за условий содержания, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В понедельник, 8 июля, в московском СИЗО скончался фигурант по делу о взятках экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова 52-летний Игорь Котельников. По версии следствия, он был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям. Однако виновным на момент смерти фигурант еще не был признан. О том, кто такой Игорь Котельников и что о нем известно, — в материале URA.RU. Игорь Котельников — крупный бизнесмен, которому принадлежало ООО «ТП Логистик». Годовая выручка этой организации составляет 598 миллионов рублей. В ее состав входит ООО «Эксист» с выручкой 107 миллионов рублей. Бизнесмен был женат, у него осталось трое уже взрослых детей. Бизнесмен Котельников обвинялся в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны. По версии следствия, он был посредником, гарантировавшим за «откаты» выгодные контракты предпринимателям, которые сотрудничали с военным ведомством. О задержании самого заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова стало известно в апреле 2024 года. Следственный комитет сообщил, что мужчина подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Общая сумма взятки, вменяемой Иванову, составила 1,185 миллиарда рублей. Игорь Котельников умер 8 июля. Примерно в 11 часов ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе №5 столичного СИЗО 4. Спасти мужчину не удалось — в возрасте 52 лет у него остановилось сердце. Информацию о смерти Котельникова подтвердила член СПЧ Ева Меркачева. Она же рассказала, что Котельников был фигурантом дела Иванова. В корпусе СИЗО, где скончался Котельников, расположено наибольшее количество карцеров. Так, в один из коридоров входит более 30 карцерных помещений. Эти камеры слишком маленькие и часто забиты людьми. Летом в них слишком жарко, а зимой очень холодно. При этом некоторые заключенные сидят в карцерах постоянно. Смерть бизнесмена Игоря Котельникова — не первый случай. В этих карцерах уже умирали люди, некоторые совершали самоубийство из-за условий содержания, пишет MK.RU.