В России хотят освобождать от ответственности за мятеж

В Госдуму внесли проект об освобождении от ответственности за вооруженный мятеж
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Если человек сообщил, что его соратники готовят вооруженный мятеж, то он будет освобождаться от уголовной ответственности Фото:

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому степень наказания за вооруженный мятеж будет разной в зависимости от вовлеченности в него. При этом руководителям мятежа предлагается поднять минимальную планку лишения свободы до 15 лет, а если человек заранее сообщает о готовящимся мятеже, то он освобождается от уголовной ответственности.

Кабмин предлагает проект поправок в Уголовный кодекс, которые дифференцируют наказание за участие в вооруженном мятеже в зависимости от степени вовлеченности в него и тяжести наступивших последствий. Среди нововведений — освобождение от уголовной ответственности в случае, когда человек заранее сообщил о готовящимся мятеже. Это следует из текста законопроекта, который опубликован на сайте Госдумы.

Срок наказания на участие в мятеже остается прежним — от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Однако руководители мятежа в случае принятия поправок будут находиться в тюрьме минимум 15 лет.

Если мятеж привел к тяжелым последствиям или жертвам, то участнику может грозить пожизненное лишение свободы. Поправки также касаются статьи «Государственная измена». Предлагается, что если человек добровольно сообщил о готовящимся мятеже, то он освобождается от уголовной ответственности. Таким образом у него появляется мотивация отказаться от нарушения закона и дестабилизации обстановки, сказано в пояснительной записке.

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Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому степень наказания за вооруженный мятеж будет разной в зависимости от вовлеченности в него. При этом руководителям мятежа предлагается поднять минимальную планку лишения свободы до 15 лет, а если человек заранее сообщает о готовящимся мятеже, то он освобождается от уголовной ответственности. Кабмин предлагает проект поправок в Уголовный кодекс, которые дифференцируют наказание за участие в вооруженном мятеже в зависимости от степени вовлеченности в него и тяжести наступивших последствий. Среди нововведений — освобождение от уголовной ответственности в случае, когда человек заранее сообщил о готовящимся мятеже. Это следует из текста законопроекта, который опубликован на сайте Госдумы. Срок наказания на участие в мятеже остается прежним — от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Однако руководители мятежа в случае принятия поправок будут находиться в тюрьме минимум 15 лет. Если мятеж привел к тяжелым последствиям или жертвам, то участнику может грозить пожизненное лишение свободы. Поправки также касаются статьи «Государственная измена». Предлагается, что если человек добровольно сообщил о готовящимся мятеже, то он освобождается от уголовной ответственности. Таким образом у него появляется мотивация отказаться от нарушения закона и дестабилизации обстановки, сказано в пояснительной записке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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