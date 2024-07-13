В России хотят освобождать от ответственности за мятеж

В Госдуму внесли проект об освобождении от ответственности за вооруженный мятеж

13 июля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Если человек сообщил, что его соратники готовят вооруженный мятеж, то он будет освобождаться от уголовной ответственности Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому степень наказания за вооруженный мятеж будет разной в зависимости от вовлеченности в него. При этом руководителям мятежа предлагается поднять минимальную планку лишения свободы до 15 лет, а если человек заранее сообщает о готовящимся мятеже, то он освобождается от уголовной ответственности. Кабмин предлагает проект поправок в Уголовный кодекс, которые дифференцируют наказание за участие в вооруженном мятеже в зависимости от степени вовлеченности в него и тяжести наступивших последствий. Среди нововведений — освобождение от уголовной ответственности в случае, когда человек заранее сообщил о готовящимся мятеже. Это следует из текста законопроекта, который опубликован на сайте Госдумы . Срок наказания на участие в мятеже остается прежним — от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Однако руководители мятежа в случае принятия поправок будут находиться в тюрьме минимум 15 лет. Если мятеж привел к тяжелым последствиям или жертвам, то участнику может грозить пожизненное лишение свободы. Поправки также касаются статьи «Государственная измена». Предлагается, что если человек добровольно сообщил о готовящимся мятеже, то он освобождается от уголовной ответственности. Таким образом у него появляется мотивация отказаться от нарушения закона и дестабилизации обстановки, сказано в пояснительной записке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, согласно которому степень наказания за вооруженный мятеж будет разной в зависимости от вовлеченности в него. При этом руководителям мятежа предлагается поднять минимальную планку лишения свободы до 15 лет, а если человек заранее сообщает о готовящимся мятеже, то он освобождается от уголовной ответственности. Кабмин предлагает проект поправок в Уголовный кодекс, которые дифференцируют наказание за участие в вооруженном мятеже в зависимости от степени вовлеченности в него и тяжести наступивших последствий. Среди нововведений — освобождение от уголовной ответственности в случае, когда человек заранее сообщил о готовящимся мятеже. Это следует из текста законопроекта, который опубликован на сайте Госдумы. Срок наказания на участие в мятеже остается прежним — от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Однако руководители мятежа в случае принятия поправок будут находиться в тюрьме минимум 15 лет. Если мятеж привел к тяжелым последствиям или жертвам, то участнику может грозить пожизненное лишение свободы. Поправки также касаются статьи «Государственная измена». Предлагается, что если человек добровольно сообщил о готовящимся мятеже, то он освобождается от уголовной ответственности. Таким образом у него появляется мотивация отказаться от нарушения закона и дестабилизации обстановки, сказано в пояснительной записке.