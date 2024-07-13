В России наказание за мятеж, повлекший смерть, могут увеличить до пожизненного

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Госдума внесла проект, согласно которому за мятеж, повлекший смерть, предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения Фото:

В Госдуму внесли законопроект, в котором за наказание по организации мятежа, повлекшего смерть человека, могут дать пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Если мятеж повлек причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия — срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей (или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от двух до пяти лет) либо пожизненное лишение свободы», — рассказали в газете «Коммерсант». Также проект предполагает и другие сроки тюремного наказания.

Например, за руководство или образование мятежа для свержения или изменения конституционного строя РФ — срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а также от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. На данный момент по закону за организацию мятежа или участие в нем грозит от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Комиссия одобрила этот проект в конце июня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму внесли законопроект, в котором за наказание по организации мятежа, повлекшего смерть человека, могут дать пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в системе обеспечения законодательной деятельности. «Если мятеж повлек причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия — срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей (или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от двух до пяти лет) либо пожизненное лишение свободы», — рассказали в газете «Коммерсант». Также проект предполагает и другие сроки тюремного наказания. Например, за руководство или образование мятежа для свержения или изменения конституционного строя РФ — срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а также от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. На данный момент по закону за организацию мятежа или участие в нем грозит от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Комиссия одобрила этот проект в конце июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...