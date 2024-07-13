В России наказание за мятеж, повлекший смерть, могут увеличить до пожизненного

В Госдуму внесли законопроект, в котором за наказание по организации мятежа, повлекшего смерть человека, могут дать пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в системе обеспечения законодательной деятельности.
«Если мятеж повлек причинение смерти человеку или иные тяжкие последствия — срок от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тысяч до одного миллиона рублей (или в размере зарплаты или другого дохода осужденного за период от двух до пяти лет) либо пожизненное лишение свободы», — рассказали в газете «Коммерсант». Также проект предполагает и другие сроки тюремного наказания.
Например, за руководство или образование мятежа для свержения или изменения конституционного строя РФ — срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет, а также от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. На данный момент по закону за организацию мятежа или участие в нем грозит от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. Комиссия одобрила этот проект в конце июня.
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