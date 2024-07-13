Путин подписал закон об индексации военных пенсий

13 июля 2024 в 16:41 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. «Подписан закон об индексации на 5,1% военных пенсий», — говорится в тексте документа. Отмечается, что этот закон касается пенсий для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, контроля за наркотиками, уголовно-исполнительной системы, нацгвардии и принудительного исполнения в России, а также их семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. «Подписан закон об индексации на 5,1% военных пенсий», — говорится в тексте документа. Отмечается, что этот закон касается пенсий для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, контроля за наркотиками, уголовно-исполнительной системы, нацгвардии и принудительного исполнения в России, а также их семей.