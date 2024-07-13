Путин подписал закон об индексации военных пенсий

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал закон об индексации военных пенсий Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

«Подписан закон об индексации на 5,1% военных пенсий», — говорится в тексте документа. Отмечается, что этот закон касается пенсий для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, контроля за наркотиками, уголовно-исполнительной системы, нацгвардии и принудительного исполнения в России, а также их семей.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1% с 1 октября 2024 года военных пенсий. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. «Подписан закон об индексации на 5,1% военных пенсий», — говорится в тексте документа. Отмечается, что этот закон касается пенсий для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, пожарных, контроля за наркотиками, уголовно-исполнительной системы, нацгвардии и принудительного исполнения в России, а также их семей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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