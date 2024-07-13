Заслуженный пилот СССР выступил с новой версией крушения Superjet в Подмосковье

Заслуженный пилот СССР Шишкин: крушение Superjet произошло не из-за двигателя

13 июля 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Жорж Шишкин усомнился в версии, что Sukhoi Superjet 100 упал из-за отказа двигателя Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Заслуженный пилот СССР и бывший руководитель Управления летной службы гражданской авиации Жорж Шишкин выступил с новой версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 во время испытательного полета в Подмосковье. Он заявил, что изначально усомнился в версии оперативных служб, которые видят причину в крушении самолета из-за отказа двигателя. «Однозначно, что отказ двигателя не может и не должен влиять на исход полета. Думаю, что основная причина проблемы — в электронном управлении», — поделился авиаэксперт с «Ридусом». В Коломенском районе Подмосковья 12 июля потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100, который принадлежит компании «Газпром авиа». По предварительной информации, на борту находилось только три члена экипажа и все они погибли. Полет был тестовым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заслуженный пилот СССР и бывший руководитель Управления летной службы гражданской авиации Жорж Шишкин выступил с новой версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 во время испытательного полета в Подмосковье. Он заявил, что изначально усомнился в версии оперативных служб, которые видят причину в крушении самолета из-за отказа двигателя. «Однозначно, что отказ двигателя не может и не должен влиять на исход полета. Думаю, что основная причина проблемы — в электронном управлении», — поделился авиаэксперт с «Ридусом». В Коломенском районе Подмосковья 12 июля потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100, который принадлежит компании «Газпром авиа». По предварительной информации, на борту находилось только три члена экипажа и все они погибли. Полет был тестовым.