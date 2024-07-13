Заслуженный пилот СССР выступил с новой версией крушения Superjet в Подмосковье

Заслуженный пилот СССР Шишкин: крушение Superjet произошло не из-за двигателя
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Жорж Шишкин усомнился в версии, что Sukhoi Superjet 100 упал из-за отказа двигателя Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Заслуженный пилот СССР и бывший руководитель Управления летной службы гражданской авиации Жорж Шишкин выступил с новой версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 во время испытательного полета в Подмосковье. Он заявил, что изначально усомнился в версии оперативных служб, которые видят причину в крушении самолета из-за отказа двигателя.

«Однозначно, что отказ двигателя не может и не должен влиять на исход полета. Думаю, что основная причина проблемы — в электронном управлении», — поделился авиаэксперт с «Ридусом».

В Коломенском районе Подмосковья 12 июля потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100, который принадлежит компании «Газпром авиа». По предварительной информации, на борту находилось только три члена экипажа и все они погибли. Полет был тестовым.

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Заслуженный пилот СССР и бывший руководитель Управления летной службы гражданской авиации Жорж Шишкин выступил с новой версией крушения самолета Sukhoi Superjet 100 во время испытательного полета в Подмосковье. Он заявил, что изначально усомнился в версии оперативных служб, которые видят причину в крушении самолета из-за отказа двигателя. «Однозначно, что отказ двигателя не может и не должен влиять на исход полета. Думаю, что основная причина проблемы — в электронном управлении», — поделился авиаэксперт с «Ридусом». В Коломенском районе Подмосковья 12 июля потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100, который принадлежит компании «Газпром авиа». По предварительной информации, на борту находилось только три члена экипажа и все они погибли. Полет был тестовым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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