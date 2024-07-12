12 июля 2024

Пермская полиция задержала подозреваемую в убийстве ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемую везут на допрос
Подозреваемую везут на допрос Фото:

Пермские правоохранители задержали Ирину Шатову, которую подозревают в убийстве своего девятилетнего сына. Об этом сообщил источник в городских силовых структурах.

«Подозреваемую задержали в Перми. Женщина пряталась в отеле „Жемчужина“ на чердаке. Сейчас задержанную везут на допрос, — пояснил источник издания „КП“-Пермь». URA.RU ожидает официальный комментарий полицейских.

Чемодан с телом убитого девятилетнего мальчика обнаружили возле мусорного контейнера на улице Монастырской примерно в четыре утра 12 июля. Ребенок был одет в пижаму. Пермячка попала в объектив камер наружного наблюдения, но ее следы в дальнейшем потерялись. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи не смогли обнаружить нож, которым были нанесены раны убитому сыну задержанной.

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Пермские правоохранители задержали Ирину Шатову, которую подозревают в убийстве своего девятилетнего сына. Об этом сообщил источник в городских силовых структурах. «Подозреваемую задержали в Перми. Женщина пряталась в отеле „Жемчужина“ на чердаке. Сейчас задержанную везут на допрос, — пояснил источник издания „КП“-Пермь». URA.RU ожидает официальный комментарий полицейских. Чемодан с телом убитого девятилетнего мальчика обнаружили возле мусорного контейнера на улице Монастырской примерно в четыре утра 12 июля. Ребенок был одет в пижаму. Пермячка попала в объектив камер наружного наблюдения, но ее следы в дальнейшем потерялись. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи не смогли обнаружить нож, которым были нанесены раны убитому сыну задержанной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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