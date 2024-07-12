Пермская полиция задержала подозреваемую в убийстве ребенка

Пермские правоохранители задержали Ирину Шатову, которую подозревают в убийстве своего девятилетнего сына. Об этом сообщил источник в городских силовых структурах.
«Подозреваемую задержали в Перми. Женщина пряталась в отеле „Жемчужина“ на чердаке. Сейчас задержанную везут на допрос, — пояснил источник издания „КП“-Пермь». URA.RU ожидает официальный комментарий полицейских.
Чемодан с телом убитого девятилетнего мальчика обнаружили возле мусорного контейнера на улице Монастырской примерно в четыре утра 12 июля. Ребенок был одет в пижаму. Пермячка попала в объектив камер наружного наблюдения, но ее следы в дальнейшем потерялись. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи не смогли обнаружить нож, которым были нанесены раны убитому сыну задержанной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!