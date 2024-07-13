Экс-госслужащая ХМАО создала свой бренд одежды и стала популярной

Экс-госслужащая департамента общественных и внешних связей ХМАО Кристина Милевская ушла с работы и создала свой бренд одежды, уже ставший популярным. При этом ее производство экологично, рассказала сама дизайнер.
«По первому образованию я лингвист, второе получила по филологии. Потом какое-то время работала в банке, оттуда ушла на государственную службу, в департамент общественных и внешних связей. … Сейчас у меня три промышленные машинки и две бытовые», — поделилась Милевская с 89.RU.
Чтобы повысить экологичность производства и оставлять меньше отходов, дизайнер решила делать из остатков ткани костюмы для собак. Они передаются в зоосалон, где их покупают за символическую плату, а все вырученные средства переводятся зоозащитникам.
Ранее URA.RU писало, что дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина сыграла в городе пышную свадьбу в цветах флага России. Невеста удивила гостей платьем-триколор.
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