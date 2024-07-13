13 июля 2024
12 июля 2024

Экс-госслужащая ХМАО создала свой бренд одежды и стала популярной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-госслужащая ХМАО наладила экологичное производство
Экс-госслужащая ХМАО наладила экологичное производство Фото:

Экс-госслужащая департамента общественных и внешних связей ХМАО Кристина Милевская ушла с работы и создала свой бренд одежды, уже ставший популярным. При этом ее производство экологично, рассказала сама дизайнер.

«По первому образованию я лингвист, второе получила по филологии. Потом какое-то время работала в банке, оттуда ушла на государственную службу, в департамент общественных и внешних связей. … Сейчас у меня три промышленные машинки и две бытовые», — поделилась Милевская с 89.RU.

Чтобы повысить экологичность производства и оставлять меньше отходов, дизайнер решила делать из остатков ткани костюмы для собак. Они передаются в зоосалон, где их покупают за символическую плату, а все вырученные средства переводятся зоозащитникам.

Ранее URA.RU писало, что дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина сыграла в городе пышную свадьбу в цветах флага России. Невеста удивила гостей платьем-триколор.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-госслужащая департамента общественных и внешних связей ХМАО Кристина Милевская ушла с работы и создала свой бренд одежды, уже ставший популярным. При этом ее производство экологично, рассказала сама дизайнер. «По первому образованию я лингвист, второе получила по филологии. Потом какое-то время работала в банке, оттуда ушла на государственную службу, в департамент общественных и внешних связей. … Сейчас у меня три промышленные машинки и две бытовые», — поделилась Милевская с 89.RU. Чтобы повысить экологичность производства и оставлять меньше отходов, дизайнер решила делать из остатков ткани костюмы для собак. Они передаются в зоосалон, где их покупают за символическую плату, а все вырученные средства переводятся зоозащитникам. Ранее URA.RU писало, что дизайнер из Сургута Анастасия Кузьмина сыграла в городе пышную свадьбу в цветах флага России. Невеста удивила гостей платьем-триколор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...