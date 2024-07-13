13 июля 2024

В Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного скутериста без прав

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Водитель скутера перевозил пассажира без мотошлема (архивное фото)
Водитель скутера перевозил пассажира без мотошлема (архивное фото) Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники ГИБДД задержали водителя скутера, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без права на вождение. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В ходе проверки документов у водителя скутера установлено, что им управлял мужчина 2006 года рождения, который специального права на вождение не имеет, помимо этого у него имелись внешние признаки опьянения. Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на трезвость, которая показала наличие 0,578 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, он был пьян», — сказано в тексте.

Инспекторы составили на водителя административные протоколы, в том числе за перевозку пассажира без шлема, что может повлечь арест до 15 дней или крупный штраф. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД и законов РФ для обеспечения безопасности на дорогах.

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В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники ГИБДД задержали водителя скутера, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без права на вождение. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В ходе проверки документов у водителя скутера установлено, что им управлял мужчина 2006 года рождения, который специального права на вождение не имеет, помимо этого у него имелись внешние признаки опьянения. Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на трезвость, которая показала наличие 0,578 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, он был пьян», — сказано в тексте. Инспекторы составили на водителя административные протоколы, в том числе за перевозку пассажира без шлема, что может повлечь арест до 15 дней или крупный штраф. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД и законов РФ для обеспечения безопасности на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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