В Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного скутериста без прав

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники ГИБДД задержали водителя скутера, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без права на вождение. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«В ходе проверки документов у водителя скутера установлено, что им управлял мужчина 2006 года рождения, который специального права на вождение не имеет, помимо этого у него имелись внешние признаки опьянения. Автоинспекторы провели процедуру освидетельствования водителя на трезвость, которая показала наличие 0,578 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, он был пьян», — сказано в тексте.
Инспекторы составили на водителя административные протоколы, в том числе за перевозку пассажира без шлема, что может повлечь арест до 15 дней или крупный штраф. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения ПДД и законов РФ для обеспечения безопасности на дорогах.
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