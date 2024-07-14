В ЯНАО популярная сеть магазинов продала заплесневелые пончики. Фото

В Салехарде магазин «Магнит» продал заплесневелые пончики

15 июля 2024 в 01:04 Размер текста - 17 +

Ямалец пожаловался на просроченные пончики Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в магазине крупной сети «Магнит» на улице Чубынина, 22 продали пончики с плесенью. Об этом рассказал местный житель, который столкнулся с этой ситуацией. «Магазин „Магнит“ на улице Чубынина. С таким хорошим настроем думал съесть, но жаль. Ладно, мелочи выброшу, вдруг дети не глядя съедят», — написал анонимный автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Магнита». Ответ ожидается. В Салехарде продают пончики с плесенью Фото: в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте»» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) в магазине крупной сети «Магнит» на улице Чубынина, 22 продали пончики с плесенью. Об этом рассказал местный житель, который столкнулся с этой ситуацией. «Магазин „Магнит“ на улице Чубынина. С таким хорошим настроем думал съесть, но жаль. Ладно, мелочи выброшу, вдруг дети не глядя съедят», — написал анонимный автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Магнита». Ответ ожидается.