14 июля 2024
13 июля 2024
12 июля 2024

В ЯНАО популярная сеть магазинов продала заплесневелые пончики. Фото

В Салехарде магазин «Магнит» продал заплесневелые пончики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие музея советского быта. Екатеринбург, пирожок, еда, музей советского быта, пончики
Ямалец пожаловался на просроченные пончики Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в магазине крупной сети «Магнит» на улице Чубынина, 22 продали пончики с плесенью. Об этом рассказал местный житель, который столкнулся с этой ситуацией.

«Магазин „Магнит“ на улице Чубынина. С таким хорошим настроем думал съесть, но жаль. Ладно, мелочи выброшу, вдруг дети не глядя съедят», — написал анонимный автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте».

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Магнита». Ответ ожидается.

В Салехарде продают пончики с плесенью
В Салехарде продают пончики с плесенью

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) в магазине крупной сети «Магнит» на улице Чубынина, 22 продали пончики с плесенью. Об этом рассказал местный житель, который столкнулся с этой ситуацией. «Магазин „Магнит“ на улице Чубынина. С таким хорошим настроем думал съесть, но жаль. Ладно, мелочи выброшу, вдруг дети не глядя съедят», — написал анонимный автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте». Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Магнита». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...