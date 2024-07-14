Ямалец пожаловался на просроченные пончики
В Салехарде (ЯНАО) в магазине крупной сети «Магнит» на улице Чубынина, 22 продали пончики с плесенью. Об этом рассказал местный житель, который столкнулся с этой ситуацией.
«Магазин „Магнит“ на улице Чубынина. С таким хорошим настроем думал съесть, но жаль. Ладно, мелочи выброшу, вдруг дети не глядя съедят», — написал анонимный автор поста в группе «Подслушано в Салехарде» во «ВКонтакте».
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу «Магнита». Ответ ожидается.
В Салехарде продают пончики с плесенью
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