14 июля 2024
13 июля 2024

Челябинский врач Тарасов рассказал, как проявляются болезни почек

Челябинский врач Тарасов: заболевания почек меняют лицо человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Глаза. Екатеринбург, взгляд, глаза, глаза вниз, глаза в пол
Лицо, особенно глаза больного, меняются из-за отеков Фото:

Отеки под глазами часто являются сигналами проблем с почками, которые обычно не дают о себе знать до последнего момента. Существуют определенные признаки изменений на лице, на которые стоит обратить внимание при подозрении на заболевания почек, рассказал URA.RU главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.

«Симптомы, такие как отеки, синяки под глазами, изменения цвета лица и сухость кожи, могут указывать на проблемы с почками, особенно если они проявляются в комплексе», — отмечает Тарасов. Несмотря на то что отдельно взятые признаки могут свидетельствовать о различных состояниях, их сочетание может быть поводом для обращения к специалисту.

Боль в почках имеет свои особенности и может быть спутана с болями в спине, вызванными другими причинами. Отличительные черты боли при почечных патологиях включают постоянный характер, одностороннюю локализацию и возможное повышение температуры. Важно уметь различать эти виды боли и своевременно обращаться к врачу для диагностики и лечения.

Ранее Тарасов рассказал, что подагра, известная в прошлом как «болезнь аристократов», не ограничивается социальным статусом и продолжает беспокоить людей во всем мире. Для ее лечения необходима особая схема, поэтому не стоит доверять мазям из аптеки.

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Отеки под глазами часто являются сигналами проблем с почками, которые обычно не дают о себе знать до последнего момента. Существуют определенные признаки изменений на лице, на которые стоит обратить внимание при подозрении на заболевания почек, рассказал URA.RU главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов. «Симптомы, такие как отеки, синяки под глазами, изменения цвета лица и сухость кожи, могут указывать на проблемы с почками, особенно если они проявляются в комплексе», — отмечает Тарасов. Несмотря на то что отдельно взятые признаки могут свидетельствовать о различных состояниях, их сочетание может быть поводом для обращения к специалисту. Боль в почках имеет свои особенности и может быть спутана с болями в спине, вызванными другими причинами. Отличительные черты боли при почечных патологиях включают постоянный характер, одностороннюю локализацию и возможное повышение температуры. Важно уметь различать эти виды боли и своевременно обращаться к врачу для диагностики и лечения. Ранее Тарасов рассказал, что подагра, известная в прошлом как «болезнь аристократов», не ограничивается социальным статусом и продолжает беспокоить людей во всем мире. Для ее лечения необходима особая схема, поэтому не стоит доверять мазям из аптеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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