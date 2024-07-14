Челябинский врач Тарасов рассказал, как проявляются болезни почек

Отеки под глазами часто являются сигналами проблем с почками, которые обычно не дают о себе знать до последнего момента. Существуют определенные признаки изменений на лице, на которые стоит обратить внимание при подозрении на заболевания почек, рассказал URA.RU главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.
«Симптомы, такие как отеки, синяки под глазами, изменения цвета лица и сухость кожи, могут указывать на проблемы с почками, особенно если они проявляются в комплексе», — отмечает Тарасов. Несмотря на то что отдельно взятые признаки могут свидетельствовать о различных состояниях, их сочетание может быть поводом для обращения к специалисту.
Боль в почках имеет свои особенности и может быть спутана с болями в спине, вызванными другими причинами. Отличительные черты боли при почечных патологиях включают постоянный характер, одностороннюю локализацию и возможное повышение температуры. Важно уметь различать эти виды боли и своевременно обращаться к врачу для диагностики и лечения.
Ранее Тарасов рассказал, что подагра, известная в прошлом как «болезнь аристократов», не ограничивается социальным статусом и продолжает беспокоить людей во всем мире. Для ее лечения необходима особая схема, поэтому не стоит доверять мазям из аптеки.
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