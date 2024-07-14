Суд огласил наказание жителю ХМАО, который убил тестя на глазах у прохожих

Суд в ХМАО вынес приговор Овику Мадояну, который убил тестя на глазах у прохожих. Пресс-служба Сургутского суда сообщила агентству, что мужчина получил 18 лет колонии строгого режима, а также год и 10 месяцев ограничения свободы после отбывания срока.
«Суд назначил Овику Мадояну наказание по совокупности преступлений: 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и год 10 месяцев ограничения свободы после отбывания срока. Приговор не вступил в законную силу, у подсудимого есть 15 суток для его обжалования», — сообщила корреспонденту URA.RU пресс-служба суда города Сургута.
Мадоян признан виновным в убийстве тестя, покушении на убийство двух лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, угоне транспортного средства, умышленном уничтожении чужого имущества. По данным источника агентства, подсудимый собирается обжаловать приговор.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте (ХМАО) силовики задержали подозреваемого в убийстве человека на глазах у прохожих. Мужчина стрелял из травмата в супругу, несколько раз ударил тестя ножом около одной из саун города, а после скрылся с места преступления.
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