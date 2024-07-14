Челябинца задержали по подозрению в убийстве жены

В поселке Рощино под Челябинском в одной из квартир нашли зарезанной местную жительницу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, главным подозреваемым стал муж женщины. Он задержан.
«Предварительно, между мужем и женой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и зарезал супругу», — рассказал источник.
После обнаружения трупа мужчина был оперативно задержан и помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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