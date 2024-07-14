14 июля 2024

Челябинца задержали по подозрению в убийстве жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Предварительно, в ходе семейной ссоры муж зарезал жену Фото:

В поселке Рощино под Челябинском в одной из квартир нашли зарезанной местную жительницу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, главным подозреваемым стал муж женщины. Он задержан.

«Предварительно, между мужем и женой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и зарезал супругу», — рассказал источник.

После обнаружения трупа мужчина был оперативно задержан и помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В поселке Рощино под Челябинском в одной из квартир нашли зарезанной местную жительницу. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, главным подозреваемым стал муж женщины. Он задержан. «Предварительно, между мужем и женой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина схватился за нож и зарезал супругу», — рассказал источник. После обнаружения трупа мужчина был оперативно задержан и помещен в изолятор временного содержания. Вскоре ему должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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