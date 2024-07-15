Основной акционер «Яндекса» завершил расчеты по акциям Yandex N.V

Основной акционер МКПАО «Яндекс» — ЗПИФ «Консорциум. Первый» — закончил выкуп акций Yandex N.V. Об этом сообщили в «Консорциуме».
«ЗПИФ „Консорциум. Первый“ завершил обмен и выкуп акций Yandex N.V.», — передает «Коммерсант», ссылаясь на сообщение Консорциума. Согласно информации из пресс-релиза компании, акции «Яндекс» были перечислены инвесторам или их брокерам, либо вместо акций были предоставлены денежные средства.
Фонд «Консорциум. Первый» 13 мая объявил о начале процедуры обмена и выкупа акций Yandex N.V. Обмен акций осуществлялся на условиях один к одному, а выкуп производился по цене 1251,8 рублей за акцию. Предложение было адресовано инвесторам, которые до 30 ноября 2023 года перевели свои акции в российский депозитарий.
ЗПИФ «Консорциум. Первый» намеревался выкупить или обменять до 107 миллионов 729 тысяч 866 акций Yandex N.V. Это составляет примерно 29,8% от общего числа акций компании.
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