112: в Чечне из-за взрыва газовых баллонов погибли 5 человек, 26 ранены

В Чечне на строительной площадке в селе Башин-Кали взорвались два газовых баллона, в результате чего пострадали 26 человек, еще пять погибли. Об этом сообщает telegram-канал 112.
«Пять человек погибли, 26 пострадали из-за взрыва газовых баллонов на стройке в Чечне», — передает telegram-канал. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были направлены в Шатойскую больницу. Тем, кто получил тяжелые травмы, оказывается помощь в республиканской больнице города Грозный.
Спасательные и аварийные службы продолжают работу по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва. Проводятся все необходимые мероприятия для поиска возможных выживших и уточнения обстоятельств произошедшего.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.