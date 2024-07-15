112: в Чечне из-за взрыва газовых баллонов погибли 5 человек, 26 ранены

15 июля 2024 в 14:54 Размер текста - 17 +

В Чечне на стройке погибли пять человек, 26 пострадавших направили в больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чечне на строительной площадке в селе Башин-Кали взорвались два газовых баллона, в результате чего пострадали 26 человек, еще пять погибли. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пять человек погибли, 26 пострадали из-за взрыва газовых баллонов на стройке в Чечне», — передает telegram-канал. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были направлены в Шатойскую больницу. Тем, кто получил тяжелые травмы, оказывается помощь в республиканской больнице города Грозный. Спасательные и аварийные службы продолжают работу по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва. Проводятся все необходимые мероприятия для поиска возможных выживших и уточнения обстоятельств произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чечне на строительной площадке в селе Башин-Кали взорвались два газовых баллона, в результате чего пострадали 26 человек, еще пять погибли. Об этом сообщает telegram-канал 112. «Пять человек погибли, 26 пострадали из-за взрыва газовых баллонов на стройке в Чечне», — передает telegram-канал. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести и были направлены в Шатойскую больницу. Тем, кто получил тяжелые травмы, оказывается помощь в республиканской больнице города Грозный. Спасательные и аварийные службы продолжают работу по разбору завалов, образовавшихся в результате взрыва. Проводятся все необходимые мероприятия для поиска возможных выживших и уточнения обстоятельств произошедшего.