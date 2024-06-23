В Ханты-Мансийском районе ХМАО бушует лесной пожар. Огонь распространился на площадь в 13 гектаров.
«В регионе проводятся работы по тушению лесного пожара на площади 13,1 га в Ханты-Мансийском районе. За минувшую неделю — с 17 по 23 июня, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 17 лесных пожаров на площади 417,66 га», — сообщил Департамент недропользования Югры в telegram-канале.
Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО произошли более 40 ландшафтных пожаров и порядка 50 лесных. В большинстве случаев виновниками пожаров были люди, 26% возгораний произошло из-за гроз.
Ранее URA.RU исало, что в Кондинском районе ХМАО во время лесного пожара погиб охотник. Его товарищ пострадал и был госпитализирован.
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