Mash: дагестанский подросток подготовил масштабный теракт в колледже

Подросток сделал восемь коктейлей Молотова и подготовил план здания колледжа в Каспийске (республика Дагестан). Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Малолетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска. Подросток не поступил и, вероятно, собирался отомстить в начале учебного года — для этого сделал восемь коктейлей Молотова», — заявил telegram-канал Mash.
Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается.
По данным Mash, в прошлом году подросток вступил в террористическую неонацистскую организацию, «которой руководит украинский координатор». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его квартире ингредиенты для приготовления зажигательных смесей и запрещенную символику.
Также они нашли спрятанные подростком на территории стадиона «Труд» коктейли Молотова и схему колледжа. В настоящее время юноша находится в СИЗО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.