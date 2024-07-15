Mash: дагестанский подросток подготовил масштабный теракт в колледже

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Выставка "Концерт для кисти и банки с краской" в "Свитере". Екатеринбург, коктейль молотова
Подросток сделал восемь коктейлей Молотова и спрятал их на территории стадиона Фото:

Подросток сделал восемь коктейлей Молотова и подготовил план здания колледжа в Каспийске (республика Дагестан). Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Малолетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска. Подросток не поступил и, вероятно, собирался отомстить в начале учебного года — для этого сделал восемь коктейлей Молотова», — заявил telegram-канал Mash.

Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается.

По данным Mash, в прошлом году подросток вступил в террористическую неонацистскую организацию, «которой руководит украинский координатор». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его квартире ингредиенты для приготовления зажигательных смесей и запрещенную символику.

Также они нашли спрятанные подростком на территории стадиона «Труд» коктейли Молотова и схему колледжа. В настоящее время юноша находится в СИЗО.

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Подросток сделал восемь коктейлей Молотова и подготовил план здания колледжа в Каспийске (республика Дагестан). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Малолетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска. Подросток не поступил и, вероятно, собирался отомстить в начале учебного года — для этого сделал восемь коктейлей Молотова», — заявил telegram-канал Mash. Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается. По данным Mash, в прошлом году подросток вступил в террористическую неонацистскую организацию, «которой руководит украинский координатор». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его квартире ингредиенты для приготовления зажигательных смесей и запрещенную символику. Также они нашли спрятанные подростком на территории стадиона «Труд» коктейли Молотова и схему колледжа. В настоящее время юноша находится в СИЗО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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