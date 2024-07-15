Mash: дагестанский подросток подготовил масштабный теракт в колледже

15 июля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Подросток сделал восемь коктейлей Молотова и спрятал их на территории стадиона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подросток сделал восемь коктейлей Молотова и подготовил план здания колледжа в Каспийске (республика Дагестан). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Малолетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска. Подросток не поступил и, вероятно, собирался отомстить в начале учебного года — для этого сделал восемь коктейлей Молотова», — заявил telegram-канал Mash. Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается. По данным Mash, в прошлом году подросток вступил в террористическую неонацистскую организацию, «которой руководит украинский координатор». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его квартире ингредиенты для приготовления зажигательных смесей и запрещенную символику. Также они нашли спрятанные подростком на территории стадиона «Труд» коктейли Молотова и схему колледжа. В настоящее время юноша находится в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подросток сделал восемь коктейлей Молотова и подготовил план здания колледжа в Каспийске (республика Дагестан). Об этом сообщили в telegram-каналах. «Малолетний экстремист готовил теракт в колледже дагестанского Каспийска. Подросток не поступил и, вероятно, собирался отомстить в начале учебного года — для этого сделал восемь коктейлей Молотова», — заявил telegram-канал Mash. Журналист URA.RU направил запрос в ОМВД России по городу Каспийск. Ответ на него ожидается. По данным Mash, в прошлом году подросток вступил в террористическую неонацистскую организацию, «которой руководит украинский координатор». Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в его квартире ингредиенты для приготовления зажигательных смесей и запрещенную символику. Также они нашли спрятанные подростком на территории стадиона «Труд» коктейли Молотова и схему колледжа. В настоящее время юноша находится в СИЗО.