Екатеринбуржец, зарезавший сожительницу на глазах у прохожих, попросился на СВО

15 июля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Зуев выступает против продления меры пресечения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы Анны Кашиной возле офиса «Сбербанка» на Уралмаше, на предварительном заседании суда попросился на спецоперацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Зуев категорически возражал против продления ему указанной меры пресечения, просил изменить на иную, не связанную с его содержанием в следственном изоляторе. Кроме того, он указал, что действительно у него имеются определенные планы по участию в СВО и, соответственно, в дальнейшем он планирует реализовать свой план», — передает ведомство слова исполняющей обязанности прокурора Орджоникидзевского района Ирины Шатохиной. Зуев нанес Кашиной несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили порядка десяти лет, у них осталась девятилетняя дочь. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Полная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы Анны Кашиной возле офиса «Сбербанка» на Уралмаше, на предварительном заседании суда попросился на спецоперацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Зуев категорически возражал против продления ему указанной меры пресечения, просил изменить на иную, не связанную с его содержанием в следственном изоляторе. Кроме того, он указал, что действительно у него имеются определенные планы по участию в СВО и, соответственно, в дальнейшем он планирует реализовать свой план», — передает ведомство слова исполняющей обязанности прокурора Орджоникидзевского района Ирины Шатохиной. Зуев нанес Кашиной несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили порядка десяти лет, у них осталась девятилетняя дочь. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Полная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.