Екатеринбуржец, зарезавший сожительницу на глазах у прохожих, попросился на СВО

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Мера пресечения Сергею Зуеву. Екатеринбург , зуев сергей
Зуев выступает против продления меры пресечения Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец из ревности зарезал бывшую сожительницу

Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы Анны Кашиной возле офиса «Сбербанка» на Уралмаше, на предварительном заседании суда попросился на спецоперацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Зуев категорически возражал против продления ему указанной меры пресечения, просил изменить на иную, не связанную с его содержанием в следственном изоляторе. Кроме того, он указал, что действительно у него имеются определенные планы по участию в СВО и, соответственно, в дальнейшем он планирует реализовать свой план», — передает ведомство слова исполняющей обязанности прокурора Орджоникидзевского района Ирины Шатохиной.

Зуев нанес Кашиной несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили порядка десяти лет, у них осталась девятилетняя дочь. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Полная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.

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Житель Екатеринбурга Сергей Зуев, которого обвиняют в убийстве бывшей сожительницы Анны Кашиной возле офиса «Сбербанка» на Уралмаше, на предварительном заседании суда попросился на спецоперацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Зуев категорически возражал против продления ему указанной меры пресечения, просил изменить на иную, не связанную с его содержанием в следственном изоляторе. Кроме того, он указал, что действительно у него имеются определенные планы по участию в СВО и, соответственно, в дальнейшем он планирует реализовать свой план», — передает ведомство слова исполняющей обязанности прокурора Орджоникидзевского района Ирины Шатохиной. Зуев нанес Кашиной несколько ножевых ранений. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Вместе они прожили порядка десяти лет, у них осталась девятилетняя дочь. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Полная информация о громком деле — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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