Суд отправил Ирину Шатову в СИЗО
новость из сюжетаВ Перми найден чемодан с трупом ребенка
В Перми следователи опубликовали видео, на котором Ирина Шатова в ходе эксперимента показывает, как убивала своего сына. Для этого обвиняемую привели в квартиру, где она проживала с ребенком.
На кадрах видно, как Шатову заводят в квартиру. Она на манекене показывает свои действия в момент преступления и поясняет их.
Сегодня суд арестовал Шатову до 12 сентября. Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала и на месте подробно рассказала об обстоятельствах совершенного ею преступления, отмечают в СУ СКР по Пермскому краю.
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