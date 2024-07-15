Пермячка, бросившая тело сына на мусорке, показала, как убивала его. Видео

Опубликовано видео эксперимента с пермячкой, обвиняемой в убийстве сына
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Суд отправил Ирину Шатову в СИЗО
Суд отправил Ирину Шатову в СИЗО Фото:
новость из сюжета
В Перми найден чемодан с трупом ребенка

В Перми следователи опубликовали видео, на котором Ирина Шатова в ходе эксперимента показывает, как убивала своего сына. Для этого обвиняемую привели в квартиру, где она проживала с ребенком.

На кадрах видно, как Шатову заводят в квартиру. Она на манекене показывает свои действия в момент преступления и поясняет их.

Сегодня суд арестовал Шатову до 12 сентября. Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала и на месте подробно рассказала об обстоятельствах совершенного ею преступления, отмечают в СУ СКР по Пермскому краю.

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В Перми следователи опубликовали видео, на котором Ирина Шатова в ходе эксперимента показывает, как убивала своего сына. Для этого обвиняемую привели в квартиру, где она проживала с ребенком. На кадрах видно, как Шатову заводят в квартиру. Она на манекене показывает свои действия в момент преступления и поясняет их. Сегодня суд арестовал Шатову до 12 сентября. Ей предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вину она признала и на месте подробно рассказала об обстоятельствах совершенного ею преступления, отмечают в СУ СКР по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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