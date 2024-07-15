Скончался актер из «Берегите женщин»: биография и творчество Юрия Кузьменко

Актер из фильма «Берегите женщин» Юрий Кузьменко умер в 75 лет

15 июля 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Ушел из жизни актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко Фото: Союз кинематографистов РФ https://t.me/UniKinoRF/1978 © URA.RU На 76-м году жизни скончался выдающийся деятель отечественного кино — актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, получивший свою известность по роли в сериале «Дальнобойщики» и фильме «Берегите женщин». Это официально подтвердил Союз кинематографистов РФ. О жизни и карьере Кузьменко — в материале URA.RU. Ранние годы и образование Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в городе Харьков. После окончания школы он продолжил свое образование на факультете иностранных языков Харьковского государственного университета имени Каразина, который он успешно завершил в 1971 году. Уже через год, в 1972-м, Юрий поступил в ГИТИС и окончил его в 1976 году. Театральная работа и начало кинокарьеры Период с 1976 по 1981 год был отмечен работой Кузьменко в Кишиневе на киностудии «Молдова-фильм», где он служил в Театре-студии киноактера. После закрытия Театра киноактера он перебрался в Одессу, начав работу в драмтеатре. Затем переехал в Москву, где в 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа под руководством советского кинорежиссера Юрия Озерова. Фильм «Берегите женщин» с Юрием Кузьменко вышел на официальном YouTube-канале одесской киностудии Фото: Кадр из фильма «Берегите женщин» (1981) реж. Виктор Макаров, Александр Полынников / Odesa Film Studio https://www.youtube.com/watch?v=lU0EI3fhtRw Вклад в киноискусство Юрий Кузьменко дебютировал в кино в 1974 году, сыграв в фильме «Ваши права?». За свою актерскую карьеру он сыграл в 35 фильмах, среди которых такие известные работы, как «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Дальнобойщики», «Дни хирурга Мишкина» и многие другие. Как режиссер и сценарист, Юрий Кузьменко оставил после себя более 30 фильмов, включая знаменитый сериал «Дальнобойщики», который принес ему особую известность и премию «Золотой орел» за лучший телесериал в 2002 году. Кузьменко также написал сценарий и выступил продюсером для нескольких серий этого сериала. В его фильмографии как режиссера также значатся картины «Дипломат», «Желанная» и «Охота на гения», «Джокер», «Гром» и другие. Юрий Кузьменко ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 76-м году жизни скончался выдающийся деятель отечественного кино — актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, получивший свою известность по роли в сериале «Дальнобойщики» и фильме «Берегите женщин». Это официально подтвердил Союз кинематографистов РФ. О жизни и карьере Кузьменко — в материале URA.RU. Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в городе Харьков. После окончания школы он продолжил свое образование на факультете иностранных языков Харьковского государственного университета имени Каразина, который он успешно завершил в 1971 году. Уже через год, в 1972-м, Юрий поступил в ГИТИС и окончил его в 1976 году. Период с 1976 по 1981 год был отмечен работой Кузьменко в Кишиневе на киностудии «Молдова-фильм», где он служил в Театре-студии киноактера. После закрытия Театра киноактера он перебрался в Одессу, начав работу в драмтеатре. Затем переехал в Москву, где в 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа под руководством советского кинорежиссера Юрия Озерова. Юрий Кузьменко дебютировал в кино в 1974 году, сыграв в фильме «Ваши права?». За свою актерскую карьеру он сыграл в 35 фильмах, среди которых такие известные работы, как «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву», «Дальнобойщики», «Дни хирурга Мишкина» и многие другие. Как режиссер и сценарист, Юрий Кузьменко оставил после себя более 30 фильмов, включая знаменитый сериал «Дальнобойщики», который принес ему особую известность и премию «Золотой орел» за лучший телесериал в 2002 году. Кузьменко также написал сценарий и выступил продюсером для нескольких серий этого сериала. В его фильмографии как режиссера также значатся картины «Дипломат», «Желанная» и «Охота на гения», «Джокер», «Гром» и другие. Юрий Кузьменко ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.