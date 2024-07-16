Обвиняемого в хищениях из Росгвардии отправили в челябинское СИЗО

Гендиректора «Спецшвейснаба» поместили в СИЗО после обвинения в даче взятки
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Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Предпринимателя отправили в СИЗО за дачу взятки сотрудникам ФСИН Фото:

Обвиняемый в даче взятки сотрудникам ФСИН гендиректор компании «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов, ранее занимавшийся поставками вещевого довольствия для Росгвардии, помещен в СИЗО Челябинска. Информация об этом стала известна на заседании Московского гарнизонного военного суда.

«Шальнов, который числился под подпиской о невыезде и проживал в Башкортостане, не явился в суд. Однако вскоре выяснилось, что он был задержан после обыска, проведенного оперативниками ФСБ в Уфе ночью 4 июля. После задержания бизнесмен был этапирован в Челябинск, где следователи СК РФ предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере», — пишет «Коммерсант».

По сведениям издания, сумма взятки составила 200 тысяч и 30 тысяч рублей. Деньги, как предполагается, были переданы сотруднице ФСИН за общее покровительство при заключении договоров на пошив формы. Игорю Шальнову грозит от 7 до 12 лет строгого режима с штрафом, кратным 60 размерам взятки. Сам предприниматель вину отрицает.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2020 году в Росгвардии нашли следы мошенничества на 680 миллионов. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили в главном военном следственном управлении СКР.

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Обвиняемый в даче взятки сотрудникам ФСИН гендиректор компании «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов, ранее занимавшийся поставками вещевого довольствия для Росгвардии, помещен в СИЗО Челябинска. Информация об этом стала известна на заседании Московского гарнизонного военного суда. «Шальнов, который числился под подпиской о невыезде и проживал в Башкортостане, не явился в суд. Однако вскоре выяснилось, что он был задержан после обыска, проведенного оперативниками ФСБ в Уфе ночью 4 июля. После задержания бизнесмен был этапирован в Челябинск, где следователи СК РФ предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере», — пишет «Коммерсант». По сведениям издания, сумма взятки составила 200 тысяч и 30 тысяч рублей. Деньги, как предполагается, были переданы сотруднице ФСИН за общее покровительство при заключении договоров на пошив формы. Игорю Шальнову грозит от 7 до 12 лет строгого режима с штрафом, кратным 60 размерам взятки. Сам предприниматель вину отрицает. Как сообщало URA.RU ранее, в 2020 году в Росгвардии нашли следы мошенничества на 680 миллионов. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили в главном военном следственном управлении СКР.
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