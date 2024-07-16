Морские силы РФ и КНР провели совместные учения в Южно-Китайском море

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ВМФ РФ и ВМС КНР провели учения по совместной артиллерийской стрельбе по морским целям Фото:

Российские ВМФ и ВМС Китая провели совместную артиллерийскую стрельбу в рамках учений «Морское взаимодействие — 2024». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК „Морское взаимодействие — 2024“ началось с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена „вражеская“ подводная лодка», — передает РИА Новости информацию из отдела информационного обеспечения ТОФ. Отмечается, что стрельба была выполнена из реактивных бомбометных установок.

После этого корабли ВМС КНР и ВМФ России провели еще одни артиллерийские стрельбы. Целью являлись условные морские точки

Ранее в китайский порт Чжаньцзян прибыли корветы «Громкий» и «Резкий» для совместных учениях ВМФ России и ВМС НОАК. Отряд встретили представители Военно-морских сил Китая, российского посольства и чиновники. Для экипажей кораблей в рамках программы запланированы культурные мероприятия, передает «Национальная служба новостей».

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Российские ВМФ и ВМС Китая провели совместную артиллерийскую стрельбу в рамках учений «Морское взаимодействие — 2024». Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ). «Морская часть военно-морского учения ВМФ РФ и ВМС НОАК „Морское взаимодействие — 2024“ началось с отработки противолодочного эпизода, в ходе которого совместными усилиями в акватории Южно-Китайского моря была обнаружена и условно уничтожена „вражеская“ подводная лодка», — передает РИА Новости информацию из отдела информационного обеспечения ТОФ. Отмечается, что стрельба была выполнена из реактивных бомбометных установок. После этого корабли ВМС КНР и ВМФ России провели еще одни артиллерийские стрельбы. Целью являлись условные морские точки Ранее в китайский порт Чжаньцзян прибыли корветы «Громкий» и «Резкий» для совместных учениях ВМФ России и ВМС НОАК. Отряд встретили представители Военно-морских сил Китая, российского посольства и чиновники. Для экипажей кораблей в рамках программы запланированы культурные мероприятия, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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