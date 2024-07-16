Журналистам пула Лаврова ограничили передвижение по США

16 июля 2024 в 07:24 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров прибыл в США на дебаты СБ ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Журналисты из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшие с министром в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях. Председетель дипведомства с прессой прибыли в Штаты на дебаты Совбеза ООН. «Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2, это транзитная виза, ее получают люди, которые направляются в штаб-квартиру ООН. Данная виза предполагает ограничение в передвижениях в 25 миль, или 40 километров от центра Нью-Йорка», — передает РИА Новости. Лавров прибыл в Нью-Йорк, где будет участвовать на дебатах Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в СБ на месяц перешло России. Ранее об ограничениях пребывания в США для пула Лаврова сообщалось в январе текущего года. Тогда глава МИД также прибыл в Нью-Йорк, напоминает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналисты из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшие с министром в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях. Председетель дипведомства с прессой прибыли в Штаты на дебаты Совбеза ООН. «Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2, это транзитная виза, ее получают люди, которые направляются в штаб-квартиру ООН. Данная виза предполагает ограничение в передвижениях в 25 миль, или 40 километров от центра Нью-Йорка», — передает РИА Новости. Лавров прибыл в Нью-Йорк, где будет участвовать на дебатах Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в СБ на месяц перешло России. Ранее об ограничениях пребывания в США для пула Лаврова сообщалось в январе текущего года. Тогда глава МИД также прибыл в Нью-Йорк, напоминает RT.