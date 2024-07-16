Журналистам пула Лаврова ограничили передвижение по США

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров прибыл в США на дебаты СБ ООН Фото:

Журналисты из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшие с министром в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях. Председетель дипведомства с прессой прибыли в Штаты на дебаты Совбеза ООН.

«Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2, это транзитная виза, ее получают люди, которые направляются в штаб-квартиру ООН. Данная виза предполагает ограничение в передвижениях в 25 миль, или 40 километров от центра Нью-Йорка», — передает РИА Новости.

Лавров прибыл в Нью-Йорк, где будет участвовать на дебатах Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в СБ на месяц перешло России.

Ранее об ограничениях пребывания в США для пула Лаврова сообщалось в январе текущего года. Тогда глава МИД также прибыл в Нью-Йорк, напоминает RT.

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Журналисты из пула главы МИД РФ Сергея Лаврова, прибывшие с министром в Нью-Йорк, получили американские визы с ограничением в передвижениях. Председетель дипведомства с прессой прибыли в Штаты на дебаты Совбеза ООН. «Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2, это транзитная виза, ее получают люди, которые направляются в штаб-квартиру ООН. Данная виза предполагает ограничение в передвижениях в 25 миль, или 40 километров от центра Нью-Йорка», — передает РИА Новости. Лавров прибыл в Нью-Йорк, где будет участвовать на дебатах Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в СБ на месяц перешло России. Ранее об ограничениях пребывания в США для пула Лаврова сообщалось в январе текущего года. Тогда глава МИД также прибыл в Нью-Йорк, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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