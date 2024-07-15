Поисковики нашли в болоте тело пропавшего 6 июля мальчика с ДЦП

Поиски мальчика длились полторы недели
новость из сюжетаВ Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП
В Челябинской области поступила информация об обнаружении школьника, пропавшего 6 июля в поселке Бектыш Еткульского района. Поиски Арслана Мохаммади приостановлены, мальчик погиб.
«Тело обнаружено с помощью БПЛА в болоте в 700 метрах от места исчезновения. Подробности выясняются», — сообщили поисковики.
Поиски страдавшего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади длились в Еткульском районе Челябинской области с 6 июля. 15 июля поисковая группа «Лиза Алерт» обратилась к челябинцам с просьбой помочь с расклейкой ориентировок.
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