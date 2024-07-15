15 июля 2024

Поисковики нашли в болоте тело пропавшего 6 июля мальчика с ДЦП

Поисковики обнаружили тело Арслана Мохаммади
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб волонтеров-поисковиков подростка Арслана Махамади в Еткульском районе (Челябинская область), волонтеры поисковики
Поиски мальчика длились полторы недели Фото:
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В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

В Челябинской области поступила информация об обнаружении школьника, пропавшего 6 июля в поселке Бектыш Еткульского района. Поиски Арслана Мохаммади приостановлены, мальчик погиб.

«Тело обнаружено с помощью БПЛА в болоте в 700 метрах от места исчезновения. Подробности выясняются», — сообщили поисковики.

Поиски страдавшего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади длились в Еткульском районе Челябинской области с 6 июля. 15 июля поисковая группа «Лиза Алерт» обратилась к челябинцам с просьбой помочь с расклейкой ориентировок.

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В Челябинской области поступила информация об обнаружении школьника, пропавшего 6 июля в поселке Бектыш Еткульского района. Поиски Арслана Мохаммади приостановлены, мальчик погиб. «Тело обнаружено с помощью БПЛА в болоте в 700 метрах от места исчезновения. Подробности выясняются», — сообщили поисковики. Поиски страдавшего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади длились в Еткульском районе Челябинской области с 6 июля. 15 июля поисковая группа «Лиза Алерт» обратилась к челябинцам с просьбой помочь с расклейкой ориентировок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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