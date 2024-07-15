Происшествия Поисковики нашли в болоте тело пропавшего 6 июля мальчика с ДЦП Поисковики обнаружили тело Арслана Мохаммади 16 июля 2024 в 07:37 Размер текста - 17 + Поиски мальчика длились полторы недели Фото: Александра Пруссакова © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП В Челябинской области поступила информация об обнаружении школьника, пропавшего 6 июля в поселке Бектыш Еткульского района. Поиски Арслана Мохаммади приостановлены, мальчик погиб. «Тело обнаружено с помощью БПЛА в болоте в 700 метрах от места исчезновения. Подробности выясняются», — сообщили поисковики. Поиски страдавшего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади длились в Еткульском районе Челябинской области с 6 июля. 15 июля поисковая группа «Лиза Алерт» обратилась к челябинцам с просьбой помочь с расклейкой ориентировок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области поступила информация об обнаружении школьника, пропавшего 6 июля в поселке Бектыш Еткульского района. Поиски Арслана Мохаммади приостановлены, мальчик погиб. «Тело обнаружено с помощью БПЛА в болоте в 700 метрах от места исчезновения. Подробности выясняются», — сообщили поисковики. Поиски страдавшего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади длились в Еткульском районе Челябинской области с 6 июля. 15 июля поисковая группа «Лиза Алерт» обратилась к челябинцам с просьбой помочь с расклейкой ориентировок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям