15 июля 2024

Ищущие десятые сутки мальчика с ДЦП волонтеры попросили челябинцев о помощи

Волонтеры просят помочь с расклейкой ориентировок для поиска Арслана Мохаммади
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб волонтеров-поисковиков подростка Арслана Махамади в Еткульском районе (Челябинская область), волонтеры поисковики, поиск детей
В Челябинской области десятые сутки ищут пропавшего мальчика Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

Отряд «Лиза Алерт», который с 6 июля продолжает в Еткульском районе Челябинской области поиски страдающего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади, призывает добровольцев помочь с расклейкой ориентировок. Также команда нуждается в людях для прочесывания местности.

«Ориентировки имеют важное значение, именно они доносят до большого числа людей информацию и помогают получать важные для поиска сведения. Возможно, именно вы, именно ваша ориентировка поможет нам найти Арслана», — сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

При этом отряду необходимы люди, готовые отрабатывать задачи на местности, поскольку радиус поиска постоянно расширяется. Организаторы также отмечают, что уже получили и проверили множество информации из разных районов Челябинской области, однако пока ни одно свидетельство не оказалось достоверным.

Ранее мать Арслана Мохаммади выступила с обращением. Она предположила, что мальчика могли далеко увезти. Замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов сообщил, что с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов.

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Отряд «Лиза Алерт», который с 6 июля продолжает в Еткульском районе Челябинской области поиски страдающего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади, призывает добровольцев помочь с расклейкой ориентировок. Также команда нуждается в людях для прочесывания местности. «Ориентировки имеют важное значение, именно они доносят до большого числа людей информацию и помогают получать важные для поиска сведения. Возможно, именно вы, именно ваша ориентировка поможет нам найти Арслана», — сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт». При этом отряду необходимы люди, готовые отрабатывать задачи на местности, поскольку радиус поиска постоянно расширяется. Организаторы также отмечают, что уже получили и проверили множество информации из разных районов Челябинской области, однако пока ни одно свидетельство не оказалось достоверным. Ранее мать Арслана Мохаммади выступила с обращением. Она предположила, что мальчика могли далеко увезти. Замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов сообщил, что с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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