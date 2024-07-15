Ищущие десятые сутки мальчика с ДЦП волонтеры попросили челябинцев о помощи

Волонтеры просят помочь с расклейкой ориентировок для поиска Арслана Мохаммади

15 июля 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

В Челябинской области десятые сутки ищут пропавшего мальчика Фото: Александра Пруссакова © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП Отряд «Лиза Алерт», который с 6 июля продолжает в Еткульском районе Челябинской области поиски страдающего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади, призывает добровольцев помочь с расклейкой ориентировок. Также команда нуждается в людях для прочесывания местности. «Ориентировки имеют важное значение, именно они доносят до большого числа людей информацию и помогают получать важные для поиска сведения. Возможно, именно вы, именно ваша ориентировка поможет нам найти Арслана», — сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт». При этом отряду необходимы люди, готовые отрабатывать задачи на местности, поскольку радиус поиска постоянно расширяется. Организаторы также отмечают, что уже получили и проверили множество информации из разных районов Челябинской области, однако пока ни одно свидетельство не оказалось достоверным. Ранее мать Арслана Мохаммади выступила с обращением. Она предположила, что мальчика могли далеко увезти. Замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов сообщил, что с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отряд «Лиза Алерт», который с 6 июля продолжает в Еткульском районе Челябинской области поиски страдающего ДЦП 14-летнего Арслана Мохаммади, призывает добровольцев помочь с расклейкой ориентировок. Также команда нуждается в людях для прочесывания местности. «Ориентировки имеют важное значение, именно они доносят до большого числа людей информацию и помогают получать важные для поиска сведения. Возможно, именно вы, именно ваша ориентировка поможет нам найти Арслана», — сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт». При этом отряду необходимы люди, готовые отрабатывать задачи на местности, поскольку радиус поиска постоянно расширяется. Организаторы также отмечают, что уже получили и проверили множество информации из разных районов Челябинской области, однако пока ни одно свидетельство не оказалось достоверным. Ранее мать Арслана Мохаммади выступила с обращением. Она предположила, что мальчика могли далеко увезти. Замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов сообщил, что с начала поисков обследовано 135 квадратных километров лесного массива, 690 километров асфальтированных и проселочных дорог. За все время произведен 71 вылет беспилотных летательных аппаратов.