Shot: в Москве утонул делегат из Северной Кореи

16 июля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Ким Кум Чоль пришел на пляж в Зеленограде, чтобы отдохнуть, и пропал, пишет Shot Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Зеленограде на пляже «Ангстрем» утонул член делегации и представитель сельхозпредприятия из КНДР Ким Кум Чоль. Его тело нашли через сутки, оно всплыло на поверхность пруда. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Член делегации Северной Кореи утонул во время купания в Москве. Ким находился в России с рабочим визитом», — передает telegram-канал. Ким Кум Чоль отправился на пляж, чтобы отдохнуть, и исчез, оставив на берегу свои личные вещи. После нескольких часов поисков коллеги обратились в полицию. Несмотря на усилия спасателей, найти корейца в тот же день не удалось. На следующий день после исчезновения тело иностранца было обнаружено на поверхности воды. По факту происшествия начата проверка. Обстоятельства трагедии устанавливаются, также рассматриваются все возможные версии случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Зеленограде на пляже «Ангстрем» утонул член делегации и представитель сельхозпредприятия из КНДР Ким Кум Чоль. Его тело нашли через сутки, оно всплыло на поверхность пруда. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Член делегации Северной Кореи утонул во время купания в Москве. Ким находился в России с рабочим визитом», — передает telegram-канал. Ким Кум Чоль отправился на пляж, чтобы отдохнуть, и исчез, оставив на берегу свои личные вещи. После нескольких часов поисков коллеги обратились в полицию. Несмотря на усилия спасателей, найти корейца в тот же день не удалось. На следующий день после исчезновения тело иностранца было обнаружено на поверхности воды. По факту происшествия начата проверка. Обстоятельства трагедии устанавливаются, также рассматриваются все возможные версии случившегося.