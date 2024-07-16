Крупнейший МУП Челябинска попал в объективы Антимонопольной службы

МУП «ПОВВ» Челябинска нарушил антимонопольное законодательство
© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная антимонопольная служба, вывеска. Москва, фас, федеральная антимонопольная служба
УФАС выявило нарушения законодательства в действиях МУП «ПОВВ» Фото:

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Челябинска нарушило антимонопольное законодательство. Как сообщили URA.RU 16 июля в пресс-центре управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону, пока компании внесено предупреждение, в случае игнорирования требований — будет возбуждено дело.

«МУП „ПОВВ“ провело закупки в 2015—2016 годах на конкурентных рынках у единственного поставщика, по итогам которых были заключены семь договоров с хозяйствующими субъектами. После компания пролонгировала указанные договоры. В результате указанные действия привели к необоснованному ограничению круга потенциальных участников, оказывающих аналогичные услуги», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС по региону.

Там отметили, что компании уже внесено предупреждение о прекращении пролонгации договоров. Если компания проигнорирует его, в ее отношении будет возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции.

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МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Челябинска нарушило антимонопольное законодательство. Как сообщили URA.RU 16 июля в пресс-центре управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону, пока компании внесено предупреждение, в случае игнорирования требований — будет возбуждено дело. «МУП „ПОВВ“ провело закупки в 2015—2016 годах на конкурентных рынках у единственного поставщика, по итогам которых были заключены семь договоров с хозяйствующими субъектами. После компания пролонгировала указанные договоры. В результате указанные действия привели к необоснованному ограничению круга потенциальных участников, оказывающих аналогичные услуги», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС по региону. Там отметили, что компании уже внесено предупреждение о прекращении пролонгации договоров. Если компания проигнорирует его, в ее отношении будет возбуждено дело о нарушении закона о защите конкуренции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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