Главный тренер сборной Англии уволился после провала на Евро-2024

Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии
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Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу
Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии по футболу Фото:

Гарет Саутгейт объявил о своей отставке с поста главного тренера сборной Англии по футболу после поражения на Евро-2024. Об этом сообщила газета Daily Mail. 

«Пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии», — передает газета слова Саутгейта. Он добавил, что для него было честью играть за сборную страны и руководить ей. По его словам, он сделал все, что мог. 

Гарет Саутгейт — английский футболист, центральный защитник, тренер. В финале чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла сборной Испании со счетом 1:2. Таким образом, английская команда под руководством Саутгейта потерпела поражение уже во втором финале Евро подряд, передает Sport24.

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Гарет Саутгейт объявил о своей отставке с поста главного тренера сборной Англии по футболу после поражения на Евро-2024. Об этом сообщила газета Daily Mail.  «Пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии», — передает газета слова Саутгейта. Он добавил, что для него было честью играть за сборную страны и руководить ей. По его словам, он сделал все, что мог.  Гарет Саутгейт — английский футболист, центральный защитник, тренер. В финале чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла сборной Испании со счетом 1:2. Таким образом, английская команда под руководством Саутгейта потерпела поражение уже во втором финале Евро подряд, передает Sport24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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