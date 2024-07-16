Главный тренер сборной Англии уволился после провала на Евро-2024

Гарет Саутгейт объявил о своей отставке с поста главного тренера сборной Англии по футболу после поражения на Евро-2024. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Пришло время перемен и новой главы. Воскресный финал в Берлине против Испании стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии», — передает газета слова Саутгейта. Он добавил, что для него было честью играть за сборную страны и руководить ей. По его словам, он сделал все, что мог.
Гарет Саутгейт — английский футболист, центральный защитник, тренер. В финале чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла сборной Испании со счетом 1:2. Таким образом, английская команда под руководством Саутгейта потерпела поражение уже во втором финале Евро подряд, передает Sport24.
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