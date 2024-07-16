Немецких логистов заподозрили в работе на российскую Aurus

Reuters: немецкая логистическая компания работала на российскую Aurus
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Нато.вооружение. техника. stock, нато, грузовик, nato, переброска,  stock, военная помощь
Немецкая компания сотрудничала с российскими клиентами, производящими военные грузовики и лимузины президента РФ Фото:

Московский офис немецкой транспортно-логистической компании Hellmann Worldwide Logistics после ее ухода из России оказывал услуги российским компаниям, находящимся под международными санкциями. Об этом заявило международное агентство новостей со ссылкой на собственное расследование.

«Фирма [Hellmann Worldwide Logistics], выручка которой в прошлом году составила около 17,5 млн долларов, работала с российскими клиентами, среди которых: Aurus — фирма, которая производит лимузины Владимира Путина», — сообщили в Reuters. Об этом журналисты агентства узнали из российских налоговых документов за 2023 и 2024 годы и из официальных корпоративных реестров в России и Германии.

Также среди клиентов немецкой фирмы они выделили дочерние предприятия КамАЗа, которые производят военные грузовики, и Тюменский аккумуляторный завод, поставляющий аккумуляторы для производителей оружия. По их словам, московский офис компании предлагает клиентам в России услуги по «параллельному импорту» (ввозу поставок через третьи страны для обхода западных санкций, — прим. URA.RU).

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Московский офис немецкой транспортно-логистической компании Hellmann Worldwide Logistics после ее ухода из России оказывал услуги российским компаниям, находящимся под международными санкциями. Об этом заявило международное агентство новостей со ссылкой на собственное расследование. «Фирма [Hellmann Worldwide Logistics], выручка которой в прошлом году составила около 17,5 млн долларов, работала с российскими клиентами, среди которых: Aurus — фирма, которая производит лимузины Владимира Путина», — сообщили в Reuters. Об этом журналисты агентства узнали из российских налоговых документов за 2023 и 2024 годы и из официальных корпоративных реестров в России и Германии. Также среди клиентов немецкой фирмы они выделили дочерние предприятия КамАЗа, которые производят военные грузовики, и Тюменский аккумуляторный завод, поставляющий аккумуляторы для производителей оружия. По их словам, московский офис компании предлагает клиентам в России услуги по «параллельному импорту» (ввозу поставок через третьи страны для обхода западных санкций, — прим. URA.RU).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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