Суд в Перми арестовал активиста Романа Юшкова

В Перми суд отправил под арест на пять суток активиста Романа Юшкова. Его признали виновным по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщили URA.RU в Дзержинском районном суде.
«По административному делу в отношении Юшкова вынесено решение об аресте на пять суток», — сообщил собеседник агентства. По данным «Коммерсанта», дело было возбуждено прокуратурой 6 июня из-за распространения Юшковым некоего дискриминационного высказывания.
Фамилия Юшкова недавно вновь попала в публичное пространство, так как он выступает против строительства мечети в Верхней Курье. Ранее он был противником возведения еврейского центра. 27 июня он стал участником драки в здании суда.
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