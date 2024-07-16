Суд в Перми арестовал активиста Романа Юшкова

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Роман Юшков отправился под арест
Роман Юшков отправился под арест Фото:

В Перми суд отправил под арест на пять суток активиста Романа Юшкова. Его признали виновным по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщили URA.RU в Дзержинском районном суде.

«По административному делу в отношении Юшкова вынесено решение об аресте на пять суток», — сообщил собеседник агентства. По данным «Коммерсанта», дело было возбуждено прокуратурой 6 июня из-за распространения Юшковым некоего дискриминационного высказывания.

Фамилия Юшкова недавно вновь попала в публичное пространство, так как он выступает против строительства мечети в Верхней Курье. Ранее он был противником возведения еврейского центра. 27 июня он стал участником драки в здании суда. 

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В Перми суд отправил под арест на пять суток активиста Романа Юшкова. Его признали виновным по административной статье о возбуждении ненависти либо вражды, сообщили URA.RU в Дзержинском районном суде. «По административному делу в отношении Юшкова вынесено решение об аресте на пять суток», — сообщил собеседник агентства. По данным «Коммерсанта», дело было возбуждено прокуратурой 6 июня из-за распространения Юшковым некоего дискриминационного высказывания. Фамилия Юшкова недавно вновь попала в публичное пространство, так как он выступает против строительства мечети в Верхней Курье. Ранее он был противником возведения еврейского центра. 27 июня он стал участником драки в здании суда. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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