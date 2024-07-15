Власти ХМАО назвали образовательные центры, которые построят за счет нового нацпроекта

В Ханты-Мансийском автономном округе с помощью нового нацпроекта «Молодежь и дети» строят лицей в Ханты-Мансийске и университетский кампус в Сургуте. Также благодаря программе появятся центры «Авангард» и «Добрино».
«Стройкомплекс Югры уже включён в этот проект. К примеру, мы строим в Ханты-Мансийске лицей информационных технологий, в Сургуте — университетский кампус как часть „Юнити-парка“ и в Ханты-Мансийском районе приступаем к патриотическому центру „Авангард“ и молодежному образовательному центру „Добрино“, и это только начало» — приводят слова замгубернатора ХМАО Азата Ислаева в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».
Нацпроект ориентирован как на развитие образовательной инфраструктуры, так и должен способствовать профориентации, помогая молодым развивать свои таланты. Предполагается, что программа будет рассчитана на разные возраста.
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