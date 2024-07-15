15 июля 2024

Власти ХМАО назвали образовательные центры, которые построят за счет нового нацпроекта

ХМАО включился в новый нацпроект «Молодежь и дети»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регион включился в новый нацпроект «Молодежь и дети»
Регион включился в новый нацпроект «Молодежь и дети» Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с помощью нового нацпроекта «Молодежь и дети» строят лицей в Ханты-Мансийске и университетский кампус в Сургуте. Также благодаря программе появятся центры «Авангард» и «Добрино».

«Стройкомплекс Югры уже включён в этот проект. К примеру, мы строим в Ханты-Мансийске лицей информационных технологий, в Сургуте — университетский кампус как часть „Юнити-парка“ и в Ханты-Мансийском районе приступаем к патриотическому центру „Авангард“ и молодежному образовательному центру „Добрино“, и это только начало» — приводят слова замгубернатора ХМАО Азата Ислаева в telegram-канале «Стройкомплекс Югры».

Нацпроект ориентирован как на развитие образовательной инфраструктуры, так и должен способствовать профориентации, помогая молодым развивать свои таланты. Предполагается, что программа будет рассчитана на разные возраста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе с помощью нового нацпроекта «Молодежь и дети» строят лицей в Ханты-Мансийске и университетский кампус в Сургуте. Также благодаря программе появятся центры «Авангард» и «Добрино». «Стройкомплекс Югры уже включён в этот проект. К примеру, мы строим в Ханты-Мансийске лицей информационных технологий, в Сургуте — университетский кампус как часть „Юнити-парка“ и в Ханты-Мансийском районе приступаем к патриотическому центру „Авангард“ и молодежному образовательному центру „Добрино“, и это только начало» — приводят слова замгубернатора ХМАО Азата Ислаева в telegram-канале «Стройкомплекс Югры». Нацпроект ориентирован как на развитие образовательной инфраструктуры, так и должен способствовать профориентации, помогая молодым развивать свои таланты. Предполагается, что программа будет рассчитана на разные возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...