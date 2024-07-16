Лавров раскрыл, как Россия собирается закончить конфликт на Украине

Лавров: Россия собирается устранить первопричину конфликта на Украине

16 июля 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Министр иностранных дел РФ заявил о необходимости снятия с России угроз, исходящих от Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить угрозы Запада в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Политико-дипломатическое урегулирование [конфликта на Украине] должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления», — рассказал Лавров на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, Россия готова «к поиску баланса интересов по Украине», однако для этого она должна устранить «аз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе». Министр иностранных дел РФ также отказался повторять «условия установления устойчивого мира на Украине», поскольку их ранее уже изложил президент РФ Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить угрозы Запада в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Политико-дипломатическое урегулирование [конфликта на Украине] должно сопровождаться конкретными шагами по снятию угроз Российской Федерации, исходящих с западного, евроатлантического направления», — рассказал Лавров на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». По его словам, Россия готова «к поиску баланса интересов по Украине», однако для этого она должна устранить «аз и навсегда первопричины разразившегося кризиса в Европе». Министр иностранных дел РФ также отказался повторять «условия установления устойчивого мира на Украине», поскольку их ранее уже изложил президент РФ Владимир Путин.