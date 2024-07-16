Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника под Херсоном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Квадрокоптер. Дрон. Беспилотник. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник,  дрон
Беспилотник атаковал сотрудников МЧС, тушивших пожар Фото:

В Новой Каховке (Херсонская область) из-за атаки с беспилотника пострадали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник», — сообщается в официальном telegram-канале МЧС.

32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы получили осколочные ранения. Обоих доставили в больницу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новой Каховке (Херсонская область) из-за атаки с беспилотника пострадали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник», — сообщается в официальном telegram-канале МЧС. 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы получили осколочные ранения. Обоих доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...