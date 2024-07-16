Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника под Херсоном

Беспилотник атаковал сотрудников МЧС, тушивших пожар
В Новой Каховке (Херсонская область) из-за атаки с беспилотника пострадали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник», — сообщается в официальном
32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы получили осколочные ранения. Обоих доставили в больницу.
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