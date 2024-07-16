Сотрудники МЧС пострадали из-за атаки беспилотника под Херсоном

16 июля 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

Беспилотник атаковал сотрудников МЧС, тушивших пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новой Каховке (Херсонская область) из-за атаки с беспилотника пострадали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник», — сообщается в официальном telegram -канале МЧС. 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы получили осколочные ранения. Обоих доставили в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новой Каховке (Херсонская область) из-за атаки с беспилотника пострадали сотрудники МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Новой Каховке огнеборцы ведомства тушили лесополосу. Во время возвращения с вызова по ним ударил беспилотник», — сообщается в официальном telegram-канале МЧС. 32-летний водитель пожарного автомобиля и 39-летний старший мастер газодымозащитной службы получили осколочные ранения. Обоих доставили в больницу.