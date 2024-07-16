Лавров объяснил, как США унизили Германию

Лавров: США унизили Германию размещением своих ракет

16 июля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

На Совбезе ООН министр иностранных дел РФ заявил об унижении Германии Фото: wikipedia.org/White House Германия унизилась, разрешив США размещать на своей территории дальнобойные ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наемных ракет средней дальности», — сообщил Лавров на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». На этом заседании Лавров также коснулся урегулирования конфликта на Украине. По его словам, установление мира должно сопровождаться снятием с России угроз, исходящих с Запада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Германия унизилась, разрешив США размещать на своей территории дальнобойные ракеты. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Сегодня мы видим еще одно унижение Германии, чье правительство беспрекословно подчинилось решению США о размещении на немецкой территории американских наемных ракет средней дальности», — сообщил Лавров на заседании Совета безопасности ООН. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». На этом заседании Лавров также коснулся урегулирования конфликта на Украине. По его словам, установление мира должно сопровождаться снятием с России угроз, исходящих с Запада.