На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето

16 июля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

На Солнце произошла вспышка уровня X1.9 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Солнце произошла новая мощная вспышка, которая, хотя и не стала рекордной для текущего цикла, превысила по мощности все предыдущие за лето. Об этом сообщил Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. «Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — сказал Богачев. Его слова передает РИА Новости. Новость по теме Когда ждать новые магнитные бури: расписание до конца июля. Инфографика Иногда во время солнечных вспышек происходит выброс плазмы, который может вызвать возмущение магнитосферы и магнитные бури на Земле. Также солнечные вспышки провоцируют протонные штормы. Они могут быть опасными для здоровья человека в случае их совпадения с ослаблением геомагнитного поля Земли. Эти штормы представляют собой потоки заряженных частиц, которые несут чрезмерное ультрафиолетовое излучение, от которого обычно защищает геомагнитное поле планеты. Ученые предупреждают, что такие штормы могут иметь серьезные последствия для здоровья человека, климата и развития живых организмов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Солнце произошла новая мощная вспышка, которая, хотя и не стала рекордной для текущего цикла, превысила по мощности все предыдущие за лето. Об этом сообщил Сергей Богачев, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. «Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период», — сказал Богачев. Его слова передает РИА Новости. Иногда во время солнечных вспышек происходит выброс плазмы, который может вызвать возмущение магнитосферы и магнитные бури на Земле. Также солнечные вспышки провоцируют протонные штормы. Они могут быть опасными для здоровья человека в случае их совпадения с ослаблением геомагнитного поля Земли. Эти штормы представляют собой потоки заряженных частиц, которые несут чрезмерное ультрафиолетовое излучение, от которого обычно защищает геомагнитное поле планеты. Ученые предупреждают, что такие штормы могут иметь серьезные последствия для здоровья человека, климата и развития живых организмов.