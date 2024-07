Ученые предупредили об опасном для людей космическом шторме

PNAS: протонные штормы, вызваны вспышками на Солнце, опасны для человека

Космический шторм может повлиять на изменения в ДНК и климате Фото: Денис Моргунов © URA.RU Связанные с солнечными вспышками протонные штормы, совпавшие с ослаблением геомагнитного поля Земли, могут быть опасными для здоровья человека. Об этом сообщила группа ученых в исследовательской статье для американского научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). «Протонные штормы опасны. Потенциальные последствия включают серьезные риски для здоровья. Они могут повлиять на климат Земли и развитие живых организмов», — рассказали ученые. Протонный шторм — это поток заряженных частиц, приобретших большую энергию вследствие солнечного извержения. Эти штормы несут чрезмерное ультрафиолетовое излучение, от которого планету защищает геомагнитное поле. По словам ученых, в истории Земли были такие периоды, когда геомагнитное поле ослабевало. Такое не исключено и в будущем. Если появление протонного шторма и ослабление озонового слоя совпадут, то это приведет к изменению химического состава атмосферы. Озоновый слой будет истощен несколько лет, а уровень ультрафиолетового излучения будет высоким на протяжении. Это спровоцирует повреждения ДНК у всех живых организмов, примерно на 40-50%. Такие изменения, вызванные протонными штормами, происходили и раньше. Ранее ученые наблюдали сильную магнитную бурю, обрушившуюся на Землю, и давали советы, как пережить ее. Исследования показывают, что во время вспышки на Солнце повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов.

