Ученые предупредили об опасном для людей космическом шторме

PNAS: протонные штормы, вызваны вспышками на Солнце, опасны для человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер. Тюмень, электросети, магнитная буря, солнце, электричество, гало, закат, вечер, электросеть, электрические сети
Космический шторм может повлиять на изменения в ДНК и климате Фото:

Связанные с солнечными вспышками протонные штормы, совпавшие с ослаблением геомагнитного поля Земли, могут быть опасными для здоровья человека. Об этом сообщила группа ученых в исследовательской статье для американского научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Протонные штормы опасны. Потенциальные последствия включают серьезные риски для здоровья. Они могут повлиять на климат Земли и развитие живых организмов», — рассказали ученые.

Протонный шторм — это поток заряженных частиц, приобретших большую энергию вследствие солнечного извержения. Эти штормы несут чрезмерное ультрафиолетовое излучение, от которого планету защищает геомагнитное поле.

По словам ученых, в истории Земли были такие периоды, когда геомагнитное поле ослабевало. Такое не исключено и в будущем. Если появление протонного шторма и ослабление озонового слоя совпадут, то это приведет к изменению химического состава атмосферы.

Озоновый слой будет истощен несколько лет, а уровень ультрафиолетового излучения будет высоким на протяжении. Это спровоцирует повреждения ДНК у всех живых организмов, примерно на 40-50%. Такие изменения, вызванные протонными штормами, происходили и раньше.

Ранее ученые наблюдали сильную магнитную бурю, обрушившуюся на Землю, и давали советы, как пережить ее. Исследования показывают, что во время вспышки на Солнце повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Связанные с солнечными вспышками протонные штормы, совпавшие с ослаблением геомагнитного поля Земли, могут быть опасными для здоровья человека. Об этом сообщила группа ученых в исследовательской статье для американского научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). «Протонные штормы опасны. Потенциальные последствия включают серьезные риски для здоровья. Они могут повлиять на климат Земли и развитие живых организмов», — рассказали ученые. Протонный шторм — это поток заряженных частиц, приобретших большую энергию вследствие солнечного извержения. Эти штормы несут чрезмерное ультрафиолетовое излучение, от которого планету защищает геомагнитное поле. По словам ученых, в истории Земли были такие периоды, когда геомагнитное поле ослабевало. Такое не исключено и в будущем. Если появление протонного шторма и ослабление озонового слоя совпадут, то это приведет к изменению химического состава атмосферы. Озоновый слой будет истощен несколько лет, а уровень ультрафиолетового излучения будет высоким на протяжении. Это спровоцирует повреждения ДНК у всех живых организмов, примерно на 40-50%. Такие изменения, вызванные протонными штормами, происходили и раньше. Ранее ученые наблюдали сильную магнитную бурю, обрушившуюся на Землю, и давали советы, как пережить ее. Исследования показывают, что во время вспышки на Солнце повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...