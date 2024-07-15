Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут существенно сказываться на самочувствии людей. Эти геомагнитные возмущения особенно тяжело переносятся людьми с определенными заболеваниями. Календарь магнитных бурь на июль 2024 года и как к ним подготовиться — в материале URA.RU.
Кто подвержен негативному влиянию от магнитных бурь
Во время магнитных бурь также возможны боли в суставах и обострение хронических недугов. Кроме того, человек может заметить у себя повышенную раздраженность и невнимательность.
Медики отметили, что после мощных магнитных бурь люди обычно жалуются на слабость, сонливость и мигрень. Однако заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы Татьяна Сергеева указала на полезные свойства магнитных бурь в клинической практике. Низкоинтенсивные магнитные поля активно применяются для лечения различных неврологических заболеваний, передает телеканал ОТР.
Во время магнитных бурь у человека могут наблюдаться скачки артериального давления
Ограничение физических нагрузок: Во время бури организм испытывает дополнительный стресс, поэтому важно избегать интенсивных физических нагрузок. Лучше отдать предпочтение легким видам активности, таким как прогулки на свежем воздухе или гимнастика.
Качественный отдых и сон: Полноценный сон имеет решающее значение для восстановления сил и поддержания иммунитета. Убедитесь, что спальное место комфортно, и старайтесь ложиться спать в одно и то же время, чтобы поддерживать ритм сна-бодрствования.
Пребывание на свежем воздухе: Свежий воздух способствует улучшению кровообращения и насыщению кислородом, что особенно важно в периоды атмосферных перепадов. Прогулки в парке или по лесной тропе могут значительно улучшить самочувствие.
Медикаментозная подготовка: Людям с хроническими заболеваниями следует заранее подготовиться и запастись необходимыми лекарствами. Это позволит избежать возможных осложнений во время геомагнитных возмущений.
Здоровое питание: Сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья, особенно в стрессовые периоды. Включите в свой рацион такие продукты, как рыба, свежие овощи и фрукты и различные каши. В частости, по словам врача-терапевта Зумруды Омаровой, нужно питаться продуктами с высоким содержанием белка, пишет Life. Также следует пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию.
Нужно заниматься йогой и гимнастикой, чтобы и избежать стресса во время магнитных бурь
Кофеин: Кофе и другие кофеиносодержащие напитки могут усилить нервозность и сердцебиение, что особенно нежелательно во время геомагнитных возмущений. Попробуйте заменить кофе на травяные чаи или теплую воду;
Алкоголь: Алкогольные напитки могут влиять на нервную систему и ухудшать качество сна;
Старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к напряжению или конфликтам. Эмоциональная устойчивость поможет лучше справляться с негативными эффектами магнитной бури. Также нужно практиковать релаксационные техники, такие как дыхательные упражнения, йога или медитация.
Ограничение деятельности, требующей концентрации
Работа и учеба: Если это возможно, постарайтесь отложить выполнение задач, требующих повышенного внимания и концентрации. Магнитные бури могут снижать уровень фокусировки и работоспособности;
Вождение автомобиля: Воздержитесь от длительных поездок на автомобиле, так как способность к быстрой реакции может быть ослаблена.
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Магнитные бури, вызванные вспышками на Солнце, могут существенно сказываться на самочувствии людей. Эти геомагнитные возмущения особенно тяжело переносятся людьми с определенными заболеваниями. Календарь магнитных бурь на июль 2024 года и как к ним подготовиться — в материале URA.RU. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями; Люди с вегетососудистой дистонией; Лица с избыточным весом. Ухудшение настроения; Упадок сил; Головная боль; Нарушения сна; Депрессивные состояния; Скачки артериального давления. Медики отметили, что после мощных магнитных бурь люди обычно жалуются на слабость, сонливость и мигрень. Однако заместитель главного врача по неврологии Елизаветинской больницы Татьяна Сергеева указала на полезные свойства магнитных бурь в клинической практике. Низкоинтенсивные магнитные поля активно применяются для лечения различных неврологических заболеваний, передает телеканал ОТР. Ограничение физических нагрузок: Во время бури организм испытывает дополнительный стресс, поэтому важно избегать интенсивных физических нагрузок. Лучше отдать предпочтение легким видам активности, таким как прогулки на свежем воздухе или гимнастика. Качественный отдых и сон: Полноценный сон имеет решающее значение для восстановления сил и поддержания иммунитета. Убедитесь, что спальное место комфортно, и старайтесь ложиться спать в одно и то же время, чтобы поддерживать ритм сна-бодрствования. Пребывание на свежем воздухе: Свежий воздух способствует улучшению кровообращения и насыщению кислородом, что особенно важно в периоды атмосферных перепадов. Прогулки в парке или по лесной тропе могут значительно улучшить самочувствие. Медикаментозная подготовка: Людям с хроническими заболеваниями следует заранее подготовиться и запастись необходимыми лекарствами. Это позволит избежать возможных осложнений во время геомагнитных возмущений. Здоровое питание: Сбалансированное питание играет ключевую роль в поддержании здоровья, особенно в стрессовые периоды. Включите в свой рацион такие продукты, как рыба, свежие овощи и фрукты и различные каши. В частости, по словам врача-терапевта Зумруды Омаровой, нужно питаться продуктами с высоким содержанием белка, пишет Life. Также следует пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать гидратацию. Кофеин: Кофе и другие кофеиносодержащие напитки могут усилить нервозность и сердцебиение, что особенно нежелательно во время геомагнитных возмущений. Попробуйте заменить кофе на травяные чаи или теплую воду; Алкоголь: Алкогольные напитки могут влиять на нервную систему и ухудшать качество сна; Курение: Никотин стимулирует сердечно-сосудистую систему. Старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к напряжению или конфликтам. Эмоциональная устойчивость поможет лучше справляться с негативными эффектами магнитной бури. Также нужно практиковать релаксационные техники, такие как дыхательные упражнения, йога или медитация. Работа и учеба: Если это возможно, постарайтесь отложить выполнение задач, требующих повышенного внимания и концентрации. Магнитные бури могут снижать уровень фокусировки и работоспособности; Вождение автомобиля: Воздержитесь от длительных поездок на автомобиле, так как способность к быстрой реакции может быть ослаблена.