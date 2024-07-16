Прощание югорским бойцом СВО состоится ритуальном зале «Белый ангел»
Военнослужащий из Нижневартовска Сергей Спицын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в фонде «Своих не бросаем». Мужчина считался пропавшим без вести 3,5 месяца.
«При выполнения боевых задач в зоне СВО, героически погиб Спицын Сергей Викторович, любящий муж, сын, отец, брат», — написано на сайте фонда. Сообщается, что ранее он считался пропавшим без вести, последний раз выходил на связь 29 марта.
Прощание с героем состоится 18 июля. Оно пройдет в 10:00 в ритуальном зале «Белый ангел».
Сергей Спицын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО
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