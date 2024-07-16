16 июля 2024

На СВО погиб боец из ХМАО, который считался пропавшим без вести 3,5 месяца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание югорским бойцом СВО состоится ритуальном зале «Белый ангел»
Прощание югорским бойцом СВО состоится ритуальном зале «Белый ангел» Фото:

Военнослужащий из Нижневартовска Сергей Спицын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в фонде «Своих не бросаем». Мужчина считался пропавшим без вести 3,5 месяца.

«При выполнения боевых задач в зоне СВО, героически погиб Спицын Сергей Викторович, любящий муж, сын, отец, брат», — написано на сайте фонда. Сообщается, что ранее он считался пропавшим без вести, последний раз выходил на связь 29 марта.

Прощание с героем состоится 18 июля. Оно пройдет в 10:00 в ритуальном зале «Белый ангел».

Сергей Спицын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО
Сергей Спицын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО
Фото:

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Военнослужащий из Нижневартовска Сергей Спицын погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщили в фонде «Своих не бросаем». Мужчина считался пропавшим без вести 3,5 месяца. «При выполнения боевых задач в зоне СВО, героически погиб Спицын Сергей Викторович, любящий муж, сын, отец, брат», — написано на сайте фонда. Сообщается, что ранее он считался пропавшим без вести, последний раз выходил на связь 29 марта. Прощание с героем состоится 18 июля. Оно пройдет в 10:00 в ритуальном зале «Белый ангел».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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