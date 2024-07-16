Опасные кровососы добрались до севера Ямала

Мужчина обнаружил клеща на собачьей лапе
Житель Аксарки Приуральского района ЯНАО нашел на теле своей собаки клеща. По его словам, он не покидал поселок и клещ был явно не завозной, сообщают в социальных сетях.
«Мужчина после прогулки с собакой обнаружил клеща на питомце. За пределы Приуральского района они не выезжали, клещ не завозной», — сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья».
Хозяин собаки предполагает, что питомец мог подцепить клеща во время прогулки по улице Зеленая. Внимание на небольшое насекомое на лапе собаки он обратил уже дома.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!