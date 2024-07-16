Опасные кровососы добрались до севера Ямала

Житель ЯНАО обнаружил клеща на собаке после прогулки в поселке Аксарки

17 июля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Мужчина обнаружил клеща на собачьей лапе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Аксарки Приуральского района ЯНАО нашел на теле своей собаки клеща. По его словам, он не покидал поселок и клещ был явно не завозной, сообщают в социальных сетях. «Мужчина после прогулки с собакой обнаружил клеща на питомце. За пределы Приуральского района они не выезжали, клещ не завозной», — сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья». Хозяин собаки предполагает, что питомец мог подцепить клеща во время прогулки по улице Зеленая. Внимание на небольшое насекомое на лапе собаки он обратил уже дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Аксарки Приуральского района ЯНАО нашел на теле своей собаки клеща. По его словам, он не покидал поселок и клещ был явно не завозной, сообщают в социальных сетях. «Мужчина после прогулки с собакой обнаружил клеща на питомце. За пределы Приуральского района они не выезжали, клещ не завозной», — сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья». Хозяин собаки предполагает, что питомец мог подцепить клеща во время прогулки по улице Зеленая. Внимание на небольшое насекомое на лапе собаки он обратил уже дома.