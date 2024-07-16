16 июля 2024

Опасные кровососы добрались до севера Ямала

Житель ЯНАО обнаружил клеща на собаке после прогулки в поселке Аксарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Берег озера Шарташ. Екатеринбург, клещи
Мужчина обнаружил клеща на собачьей лапе Фото:

Житель Аксарки Приуральского района ЯНАО нашел на теле своей собаки клеща. По его словам, он не покидал поселок и клещ был явно не завозной, сообщают в социальных сетях.

«Мужчина после прогулки с собакой обнаружил клеща на питомце. За пределы Приуральского района они не выезжали, клещ не завозной», — сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья».

Хозяин собаки предполагает, что питомец мог подцепить клеща во время прогулки по улице Зеленая. Внимание на небольшое насекомое на лапе собаки он обратил уже дома.

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Житель Аксарки Приуральского района ЯНАО нашел на теле своей собаки клеща. По его словам, он не покидал поселок и клещ был явно не завозной, сообщают в социальных сетях. «Мужчина после прогулки с собакой обнаружил клеща на питомце. За пределы Приуральского района они не выезжали, клещ не завозной», — сообщили в telegram-канале «Мы из Приуралья». Хозяин собаки предполагает, что питомец мог подцепить клеща во время прогулки по улице Зеленая. Внимание на небольшое насекомое на лапе собаки он обратил уже дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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