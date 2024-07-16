16 июля 2024

МЧС предупредило пермяков о мощных ливнях

МЧС Пермского края: ожидается сильный дождь и гроза
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь прогнал жару с улиц. Пермь, дорожные знаки, деревья, лето, автомобиль, ливень, дорога, дождливая погода, пасмурная погода, дождь, влажность, дождливый день
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В Пермском крае 18 июля прогнозируют резкое ухудшение погоды. Могут пойти сильные дожди и грозы, предупредили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Днем 18 июля в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, ливень, гроза», — сказано в сообщении. Во время грозы пермякам рекомендуют оставаться в помещении и не гулять по улицам. Также в целях безопасности следует отключить электроприборы и закрыть форточки.

Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Кроме этого, не нужно прятаться под деревьями или парковать там свои автомобили.

Ранее URA.RU сообщили, что 18 и 19 июля в Пермском крае ожидаются дожди. При этом температура воздуха прогреется до 28 градусов.

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В Пермском крае 18 июля прогнозируют резкое ухудшение погоды. Могут пойти сильные дожди и грозы, предупредили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Днем 18 июля в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, ливень, гроза», — сказано в сообщении. Во время грозы пермякам рекомендуют оставаться в помещении и не гулять по улицам. Также в целях безопасности следует отключить электроприборы и закрыть форточки. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Кроме этого, не нужно прятаться под деревьями или парковать там свои автомобили. Ранее URA.RU сообщили, что 18 и 19 июля в Пермском крае ожидаются дожди. При этом температура воздуха прогреется до 28 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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