МЧС предупредило пермяков о мощных ливнях

В Пермском крае 18 июля прогнозируют резкое ухудшение погоды. Могут пойти сильные дожди и грозы, предупредили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
«Днем 18 июля в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, ливень, гроза», — сказано в сообщении. Во время грозы пермякам рекомендуют оставаться в помещении и не гулять по улицам. Также в целях безопасности следует отключить электроприборы и закрыть форточки.
Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Кроме этого, не нужно прятаться под деревьями или парковать там свои автомобили.
Ранее URA.RU сообщили, что 18 и 19 июля в Пермском крае ожидаются дожди. При этом температура воздуха прогреется до 28 градусов.
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В Пермском крае 18 июля прогнозируют резкое ухудшение погоды. Могут пойти сильные дожди и грозы, предупредили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. «Днем 18 июля в отдельных районах Пермского края ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: сильный дождь, ливень, гроза», — сказано в сообщении. Во время грозы пермякам рекомендуют оставаться в помещении и не гулять по улицам. Также в целях безопасности следует отключить электроприборы и закрыть форточки. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Кроме этого, не нужно прятаться под деревьями или парковать там свои автомобили. Ранее URA.RU сообщили, что 18 и 19 июля в Пермском крае ожидаются дожди. При этом температура воздуха прогреется до 28 градусов.