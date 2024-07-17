Бизнесмен со связями в прокуратуре угрожает спокойствию уральских VIP, спасая свой завод

В Сысерти хотят закрыть собачий приют, который мешает пищевому заводу

17 июля 2024 в 14:37 Размер текста - 17 +

В приюте «Мишутка» сейчас живут 160 собак и с каждым месяцем их становится все больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сысерть, которую негласно называют «уральской рублевкой» за обилие таунхаусов многих представителей областного истеблишмента, может остаться без единственного приюта для бездомных собак. Местный бизнесмен Леча Атиев, чей завод по производству напитков находится по соседству, пытается выселить дворняг, инициируя многочисленные проверки. Сам он указывает на то, что такое соседство просто опасно для пищевого предприятия, напитки которого пьют сотни тысяч свердловчан. URA.RU выслушало обе стороны. «Как два года назад администрация нам выделила эту землю, так и начались многочисленные проверки. Чем мы не угодили? Он (Атиев, — прим. URA.RU) занимается водой, а тут „собаки гадят, тараканы километровые бегают, вороны летают“. Последняя проверка была недавно, приезжали прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ветдепартамент», — рассказала президент центра помощи бездомным животным «Мишутка» Ольга Воробьева. Среди нарушений, которые нашли — отсутствие отдельного склада для корма, веткабинета, воды и электричества. При этом, указывает собеседница, площадка зарегистрирована не как приют, а как центр помощи животным — к ним требования не такие жесткие. Существует центр за счет помощи спонсоров и поддержки городской администрации, постоянно улучшая условия. «Если сперва у нас был маленький деревянный заборчик вокруг, то сейчас территория огорожена профлистом с опалубкой, которая и должна быть по нормам. Мы молодая организация и лишь в процессе развития. Нам не хватает финансовой и человеческой помощи для развития, чтобы стать лучше и комфортней. Если решат закрыть „Мишутку“, то 160 собак рискуют оказаться вновь на улице », — добавила Воробьева. Завод по производству напитков находится прямо за забором приюта АНО Центр помощи бездомным животным «Мишутка» . Завод Лечи Атиева, владельца группы «Тонус», находится в 50 метрах от приюта, буквально за забором. Источник URA.RU во власти указывает на дружбу Атиева со многими представителями прокуратуры. Якобы связи у него остались еще со времен учебы в юридическом институте. «Он ими пользуется и инициирует проверки», — добавил собеседник. Сам бизнесмен в беседе с корреспондентом заявил, что никаких особых связей с силовиками у него нет, а право обратиться в прокуратуру и другие надзорные ведомства имеет любой человек, независимо от образования. Информацию о попытках закрыть приют опровергает. «Я не хочу, чтобы их закрывали, инициатива полезная. Но такая площадка не может находиться рядом с пищевым предприятием априори. Мы поим водой половину области, разливаем детскую воду, а по ней очень жесткие требования. Приют растет, там валяются объедки, на них прилетают птицы, потом летают над нашей территорией, летят экскременты… В завод вложены миллиарды, он признан приоритетным инвестпроектом, мы не хотим рисковать в случае проверки», — сетует он. Источник URA.RU, близкий к сысертским властям, объяснил, что в генплане под приют определена только эта территория. Ее специально подбирали на окраине, в удалении от жилой зоны. «Альтернативной площадки в черте Сысерти просто не существует. С трудом в свое время была найдена даже эта территория, вся остальная застроена очень плотно, зачастую невозможно даже размещение социальных объектов. Более того, волонтеры за два года своими силами создали необходимую инфраструктуру, сейчас разрабатывается проект санитарно-защитных зон, который подтвердит все требования санитарного законодательства», — поделился собеседник. В случае, если приют будет закрыт, ситуация с бездомными собаками в Сысерти ощутимо ухудшится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сысерть, которую негласно называют «уральской рублевкой» за обилие таунхаусов многих представителей областного истеблишмента, может остаться без единственного приюта для бездомных собак. Местный бизнесмен Леча Атиев, чей завод по производству напитков находится по соседству, пытается выселить дворняг, инициируя многочисленные проверки. Сам он указывает на то, что такое соседство просто опасно для пищевого предприятия, напитки которого пьют сотни тысяч свердловчан. URA.RU выслушало обе стороны. «Как два года назад администрация нам выделила эту землю, так и начались многочисленные проверки. Чем мы не угодили? Он (Атиев, — прим. URA.RU) занимается водой, а тут „собаки гадят, тараканы километровые бегают, вороны летают“. Последняя проверка была недавно, приезжали прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ветдепартамент», — рассказала президент центра помощи бездомным животным «Мишутка» Ольга Воробьева. Среди нарушений, которые нашли — отсутствие отдельного склада для корма, веткабинета, воды и электричества. При этом, указывает собеседница, площадка зарегистрирована не как приют, а как центр помощи животным — к ним требования не такие жесткие. Существует центр за счет помощи спонсоров и поддержки городской администрации, постоянно улучшая условия. «Если сперва у нас был маленький деревянный заборчик вокруг, то сейчас территория огорожена профлистом с опалубкой, которая и должна быть по нормам. Мы молодая организация и лишь в процессе развития. Нам не хватает финансовой и человеческой помощи для развития, чтобы стать лучше и комфортней. Если решат закрыть „Мишутку“, то 160 собак рискуют оказаться вновь на улице », — добавила Воробьева. Завод Лечи Атиева, владельца группы «Тонус», находится в 50 метрах от приюта, буквально за забором. Источник URA.RU во власти указывает на дружбу Атиева со многими представителями прокуратуры. Якобы связи у него остались еще со времен учебы в юридическом институте. «Он ими пользуется и инициирует проверки», — добавил собеседник. Сам бизнесмен в беседе с корреспондентом заявил, что никаких особых связей с силовиками у него нет, а право обратиться в прокуратуру и другие надзорные ведомства имеет любой человек, независимо от образования. Информацию о попытках закрыть приют опровергает. «Я не хочу, чтобы их закрывали, инициатива полезная. Но такая площадка не может находиться рядом с пищевым предприятием априори. Мы поим водой половину области, разливаем детскую воду, а по ней очень жесткие требования. Приют растет, там валяются объедки, на них прилетают птицы, потом летают над нашей территорией, летят экскременты… В завод вложены миллиарды, он признан приоритетным инвестпроектом, мы не хотим рисковать в случае проверки», — сетует он. Источник URA.RU, близкий к сысертским властям, объяснил, что в генплане под приют определена только эта территория. Ее специально подбирали на окраине, в удалении от жилой зоны. «Альтернативной площадки в черте Сысерти просто не существует. С трудом в свое время была найдена даже эта территория, вся остальная застроена очень плотно, зачастую невозможно даже размещение социальных объектов. Более того, волонтеры за два года своими силами создали необходимую инфраструктуру, сейчас разрабатывается проект санитарно-защитных зон, который подтвердит все требования санитарного законодательства», — поделился собеседник. В случае, если приют будет закрыт, ситуация с бездомными собаками в Сысерти ощутимо ухудшится.