Школьник из ХМАО пересдал ЕГЭ на 100 баллов

Школьник из Сургута пересдал ЕГЭ по географии и получил 100 баллов. Об этом сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале.
«Выпускник школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Артем Абдульманов пересдал ЕГЭ по географии и получил 100 баллов», — говорится в сообщении. В администрации также отметили, что возможностью передачи экзаменов воспользовались почти 500 сургутских выпускников. «Улучшили свои результаты 320 человек, а ухудшили 126. У 48 выпускников после пересдачи результаты не изменились», — добавили в мэрии.
В ХМАО почти 20% старшеклассников пересдали ЕГЭ по одному из предметов. Чаще всего выпускники выбирали для пересдачи обществознание.
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