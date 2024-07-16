16 июля 2024

Школьник из ХМАО пересдал ЕГЭ на 100 баллов

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Школьник из Сургута пересдал ЕГЭ по географии на 100 баллов
Школьник из Сургута пересдал ЕГЭ по географии на 100 баллов Фото:

Школьник из Сургута пересдал ЕГЭ по географии и получил 100 баллов. Об этом сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале.

«Выпускник школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Артем Абдульманов пересдал ЕГЭ по географии и получил 100 баллов», — говорится в сообщении. В администрации также отметили, что возможностью передачи экзаменов воспользовались почти 500 сургутских выпускников. «Улучшили свои результаты 320 человек, а ухудшили 126. У 48 выпускников после пересдачи результаты не изменились», — добавили в мэрии.

В ХМАО почти 20% старшеклассников пересдали ЕГЭ по одному из предметов. Чаще всего выпускники выбирали для пересдачи обществознание.

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Школьник из Сургута пересдал ЕГЭ по географии и получил 100 баллов. Об этом сообщила администрация Сургута в своем telegram-канале. «Выпускник школы №10 с углубленным изучением отдельных предметов Артем Абдульманов пересдал ЕГЭ по географии и получил 100 баллов», — говорится в сообщении. В администрации также отметили, что возможностью передачи экзаменов воспользовались почти 500 сургутских выпускников. «Улучшили свои результаты 320 человек, а ухудшили 126. У 48 выпускников после пересдачи результаты не изменились», — добавили в мэрии. В ХМАО почти 20% старшеклассников пересдали ЕГЭ по одному из предметов. Чаще всего выпускники выбирали для пересдачи обществознание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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