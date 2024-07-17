Свердловского борца с коррупцией Дьякова перевезли в СИЗО Челябинска

17 июля 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков находится под стражей с мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, арестованного по обвинению во взятке, перевезли из Екатеринбурга в СИЗО Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник. «Дьяков находится в Челябинске с июня», — уточнил собеседник агентства. В свердловских силовых структурах не комментируют тему. Оперативно связаться с адвокатом Наталией Пильганской корреспонденту не удалось — она не ответила на звонок. Мама офицера Нина тоже не смогла пояснить URA.RU, почему Дьякова увезли из Екатеринбурга. 18 июля в Центральном районном суде Челябинска пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о продлении полковнику меры пресечения (срок истекает 20 июля). Полицейский находится под следствием с мая, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в 200 миллионов рублей. Силовики считают, что как минимум часть этих денег Дьякову мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Полковник вину не признает и считает, что бизнесмен его оговорил под давлением правоохранительных органов. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, арестованного по обвинению во взятке, перевезли из Екатеринбурга в СИЗО Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник. «Дьяков находится в Челябинске с июня», — уточнил собеседник агентства. В свердловских силовых структурах не комментируют тему. Оперативно связаться с адвокатом Наталией Пильганской корреспонденту не удалось — она не ответила на звонок. Мама офицера Нина тоже не смогла пояснить URA.RU, почему Дьякова увезли из Екатеринбурга. 18 июля в Центральном районном суде Челябинска пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о продлении полковнику меры пресечения (срок истекает 20 июля). Полицейский находится под следствием с мая, его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки в 200 миллионов рублей. Силовики считают, что как минимум часть этих денег Дьякову мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Полковник вину не признает и считает, что бизнесмен его оговорил под давлением правоохранительных органов. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.