В Екатеринбурге зарплаты айтишников взлетели до 63 тысяч рублей

В Екатеринбурге зарплата для junior-специалистов в IT-сфере в первом полугодии 2024 года достигла 63,1 тысячи рублей. Анализом рынка информационных технологий и телекоммуникаций с URA.RU поделились в «Авито Работе». Эксперты выяснили, в каких городах предлагают самые высокие зарплаты.
«Средняя предлагаемая заработная плата для junior-специалистов в Екатеринбурге выросла на 16% и теперь составляет 63,1 тысячи рублей в месяц. Екатеринбург вошел в топ-5 городов России с наибольшими зарплатными предложениями в IT-сфере», — говорится в релизе. Такую зарплату работодатели готовы платить соискателям при полной занятости с опытом работы менее трех лет.
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