17 июля 2024

В Екатеринбурге зарплаты айтишников взлетели до 63 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарплата айтишников выросла на 16% Фото:

В Екатеринбурге зарплата для junior-специалистов в IT-сфере в первом полугодии 2024 года достигла 63,1 тысячи рублей. Анализом рынка информационных технологий и телекоммуникаций с URA.RU поделились в «Авито Работе». Эксперты выяснили, в каких городах предлагают самые высокие зарплаты.

«Средняя предлагаемая заработная плата для junior-специалистов в Екатеринбурге выросла на 16% и теперь составляет 63,1 тысячи рублей в месяц. Екатеринбург вошел в топ-5 городов России с наибольшими зарплатными предложениями в IT-сфере», — говорится в релизе. Такую зарплату работодатели готовы платить соискателям при полной занятости с опытом работы менее трех лет.

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В Екатеринбурге зарплата для junior-специалистов в IT-сфере в первом полугодии 2024 года достигла 63,1 тысячи рублей. Анализом рынка информационных технологий и телекоммуникаций с URA.RU поделились в «Авито Работе». Эксперты выяснили, в каких городах предлагают самые высокие зарплаты. «Средняя предлагаемая заработная плата для junior-специалистов в Екатеринбурге выросла на 16% и теперь составляет 63,1 тысячи рублей в месяц. Екатеринбург вошел в топ-5 городов России с наибольшими зарплатными предложениями в IT-сфере», — говорится в релизе. Такую зарплату работодатели готовы платить соискателям при полной занятости с опытом работы менее трех лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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