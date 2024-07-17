Путин поручил перейти к масштабному использованию цифрового рубля

Российским банкам следует перейти к более масштабному использованию цифрового рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам.
«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил Владимир Путин, обозначив одну из главных тем встречи. Прямой эфир совещания шел в
Путин отметил, что цифровой рубль в России действуют с прошлого года. Однако механизм его использования пока носит тестовый характер.
На данный момент цифровым рублем пользуются 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия из 11 городов. Уже было совершенно около 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Поэтому цифровой рубль показал полную работоспособность во время «пилота», пора переходить к полномасштабному внедрению.
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