Путин поручил перейти к масштабному использованию цифрового рубля

17 июля 2024 в 16:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что цифровой рубль хорошо показал себя во время тестирования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российским банкам следует перейти к более масштабному использованию цифрового рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам. «Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил Владимир Путин, обозначив одну из главных тем встречи. Прямой эфир совещания шел в telegram-канале Кремля. Новость по теме Зачем нужен цифровой рубль, и чем он отличается от безналичного расчета. Видео Путин отметил, что цифровой рубль в России действуют с прошлого года. Однако механизм его использования пока носит тестовый характер. На данный момент цифровым рублем пользуются 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия из 11 городов. Уже было совершенно около 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Поэтому цифровой рубль показал полную работоспособность во время «пилота», пора переходить к полномасштабному внедрению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским банкам следует перейти к более масштабному использованию цифрового рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам. «Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил Владимир Путин, обозначив одну из главных тем встречи. Прямой эфир совещания шел в telegram-канале Кремля. Путин отметил, что цифровой рубль в России действуют с прошлого года. Однако механизм его использования пока носит тестовый характер. На данный момент цифровым рублем пользуются 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия из 11 городов. Уже было совершенно около 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Поэтому цифровой рубль показал полную работоспособность во время «пилота», пора переходить к полномасштабному внедрению.