Путин поручил перейти к масштабному использованию цифрового рубля

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что цифровой рубль хорошо показал себя во время тестирования Фото:

Российским банкам следует перейти к более масштабному использованию цифрового рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам.

«Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил Владимир Путин, обозначив одну из главных тем встречи. Прямой эфир совещания шел в telegram-канале Кремля.

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Путин отметил, что цифровой рубль в России действуют с прошлого года. Однако механизм его использования пока носит тестовый характер.

На данный момент цифровым рублем пользуются 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия из 11 городов. Уже было совершенно около 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Поэтому цифровой рубль показал полную работоспособность во время «пилота», пора переходить к полномасштабному внедрению.

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Российским банкам следует перейти к более масштабному использованию цифрового рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам. «Теперь нужно сделать следующий шаг, а именно: перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, в хозяйственную деятельность и в сферу финансов», — заявил Владимир Путин, обозначив одну из главных тем встречи. Прямой эфир совещания шел в telegram-канале Кремля. Путин отметил, что цифровой рубль в России действуют с прошлого года. Однако механизм его использования пока носит тестовый характер. На данный момент цифровым рублем пользуются 12 банков, 600 физических лиц и 22 торговых предприятия из 11 городов. Уже было совершенно около 27 тысяч переводов и свыше семи тысяч оплат товаров и услуг. Поэтому цифровой рубль показал полную работоспособность во время «пилота», пора переходить к полномасштабному внедрению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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