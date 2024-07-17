Два пермяка вернулись домой из украинского плена

Бойцы были в плену с ноября 2023 года.
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Два жителя Пермского края оказались в числе военных, которые вернулись в Россию из украинского плена. Об этом рассказал уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Состоялся очередной российско-украинский обмен военнопленными 95 на 95. Наших земляков в списке двое, один из Перми, другой из Горнозаводска. В плену были с ноября 2023 года», — сообщил Сапко.
Он добавил, что родным бойцов уже сообщили радостные новости. Сейчас пермякам оказывают медицинскую и психологическую помощь.
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