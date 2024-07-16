Политические партии устроили ажиотаж на довыборах в думу ХМАО на место депутата-прогульщика

На мандат экс-парламентария Петра Созонова, прогулявшего в думе ХМАО 1,5 года заседаний и собственную отставку, претендуют шесть кандидатов. Список опубликовал окружной избирком.
«Региональным отделением партии „Справедливая Россия — За правду!“ по одномандатному округу выдвинут Курпитко Александр Владимирович. Ханты-Мансийским окружным отделением партии „Коммунисты России“ выдвинут Логачев Максим Юрьевич. Региональным отделением „Партии пенсионеров“ выдвинута Немазенко Гулико Роландовна», — сообщается в публикации. Еще три кандидата выдвинулись ранее.
С фаворитом властей — победителем праймериз ЕР и экс-командиром именного батальона «Югра» Дмитрием Аксеновым — будут бороться также подполковник ВС Артем Аминов (КПРФ) и экс-депутат Николай Тимченко (ЛДПР). Справедливоросс Курпитко — общественник, «Коммунист России» Логачев — сотрудник СМИ. «Пенсионер» Немазенко — глава Ассоциации предпринимателей ХМАО. Известно, что она погасила в 2008 году судимость за нарушения при распоряжении имуществом, остальных проверяет избирком. Все кандидаты, кроме единоросса, — местные.
«Предполагается, что основная борьба развернется между единороссом Аксеновым и первым секретарем Советского районного комитета КПРФ Аминовым. На стороне патриотичного коммуниста-подполковника симпатии местных жителей. Он родился в Советском, у него здесь семья, а кроме того, район считается вотчиной лидера югорского отделения партии КПРФ Алексея Савинцева. Варяга Аксенова поддерживает ЕР и ее административный ресурс. В ХМАО известен его боевой опыт — он был командиром именного батальона „Югра“ и провоевал почти два года в зоне СВО, сам ходил на штурмы вместе с сослуживцами и был ранен. Интерес остальных партий к избирательной кампании можно считать „разогревом“ перед „большими выборами“ в окружную думу, которые пройдут в 2026 году», — отмечает собеседник агентства в окружном политическом истеблишменте.
Ранее URA.RU писало о выдвижении экс-комбата «Югры» Аксенова на довыборы в думу ХМАО. Он победил в предварительном голосовании ЕР.
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