Мэрия в ЯНАО сообщила, что дети, пережившие насилие, в безопасности

Администрация Ноябрьска дала комментарий по делу об изнасиловании ребенка
Детей в Ноябрьске (ЯНАО), которые подверглись психологическим и физическим пыткам со стороны матери, забрали и поместили в безопасную среду. Об этом URA.RU сообщили представители муниципальной мэрии.
«О данной ситуации проинформированы. Детей изъяли, они в безопасности», — сообщила пресс-служба администрации Ноябрьска.
Ранее редакция URA.RU сообщила, что мать из Ноябрьска изнасиловала своего сына игрушками для взрослых, потому что решила, что тот приставал к младшему брату. На данный момент дети находятся на попечении социальной службы, а мать заключили под стражу.
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