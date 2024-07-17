Мэрия в ЯНАО сообщила, что дети, пережившие насилие, в безопасности

Администрация Ноябрьска забрала детей у матери, которая изнасиловала сына
© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Ноябрьска дала комментарий по делу об изнасиловании ребенка
Администрация Ноябрьска дала комментарий по делу об изнасиловании ребенка Фото:

Детей в Ноябрьске (ЯНАО), которые подверглись психологическим и физическим пыткам со стороны матери, забрали и поместили в безопасную среду. Об этом URA.RU сообщили представители муниципальной мэрии.

«О данной ситуации проинформированы. Детей изъяли, они в безопасности», — сообщила пресс-служба администрации Ноябрьска.

Ранее редакция URA.RU сообщила, что мать из Ноябрьска изнасиловала своего сына игрушками для взрослых, потому что решила, что тот приставал к младшему брату. На данный момент дети находятся на попечении социальной службы, а мать заключили под стражу.

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Детей в Ноябрьске (ЯНАО), которые подверглись психологическим и физическим пыткам со стороны матери, забрали и поместили в безопасную среду. Об этом URA.RU сообщили представители муниципальной мэрии. «О данной ситуации проинформированы. Детей изъяли, они в безопасности», — сообщила пресс-служба администрации Ноябрьска. Ранее редакция URA.RU сообщила, что мать из Ноябрьска изнасиловала своего сына игрушками для взрослых, потому что решила, что тот приставал к младшему брату. На данный момент дети находятся на попечении социальной службы, а мать заключили под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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