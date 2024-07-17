Лавров во время Совбеза ООН одним вопросом поставил на место постпреда США

17 июля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров выразил удивление по поводу содержания речи постпреда США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, обратил внимание на высказывания постпреда США Линды Томас-Гринфилд. Он выразил удивление по поводу содержания речи представителя Штатов. «Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», — сказал Лавров, обращаясь к Гринфилд. Его слова передает РИА Новости. Поводом для такого обращения послужило выступление постпреда США на предыдущем заседании Совбеза ООН, организованном Россией и посвященном многостороннему сотрудничеству, где Гринфилд сосредоточила внимание на украинском кризисе. В свою очередь, сегодня представитель Израиля акцентировал внимание на Иране, указывая на его роль в поставках военного оборудования, которое, по словам израильского дипломата, используется против Украины. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к США по поводу новой глобальной войны. По его словам, убеждение США в том, что от глобальной войны пострадает Европа, а не они сами, является опасным заблуждением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке, обратил внимание на высказывания постпреда США Линды Томас-Гринфилд. Он выразил удивление по поводу содержания речи представителя Штатов. «Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», — сказал Лавров, обращаясь к Гринфилд. Его слова передает РИА Новости. Поводом для такого обращения послужило выступление постпреда США на предыдущем заседании Совбеза ООН, организованном Россией и посвященном многостороннему сотрудничеству, где Гринфилд сосредоточила внимание на украинском кризисе. В свою очередь, сегодня представитель Израиля акцентировал внимание на Иране, указывая на его роль в поставках военного оборудования, которое, по словам израильского дипломата, используется против Украины. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к США по поводу новой глобальной войны. По его словам, убеждение США в том, что от глобальной войны пострадает Европа, а не они сами, является опасным заблуждением.